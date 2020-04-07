14:08 (мск), источник: ТАСС
Фонд президентских грантов получил рекордное число заявок на второй конкурс 2020 года
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. От некоммерческих организаций поступило более 11 тыс. заявок.
Фонд президентских грантов получил на второй конкурс 2020 года более 11 тыс. заявок от некоммерческих организаций (НКО), это рекорд. Об этом сообщила журналистам во вторник
«Фонд президентских грантов завершил прием заявок на второй конкурс на предоставление грантов 2020 года. Подано 11 085 проектов», — говорится в сообщении.
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Итоги конкурса будут подведены в июне, а с 1 июля фонд начнет финансирование победивших проектов. Между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.
3 апреля 2020 года Фонду президентских грантов исполнилось 3 года. За это время фонд провел семь конкурсов, по итогам которых он поддержал более 12,5 тыс. социально значимых проектов на общую сумму 26,3 млрд рублей. С 2017 года НКО из всех регионов страны подали в фонд более 73,6 тыс. проектов. Из них около 20,4 тыс. проектов представлены на два последних конкурса.