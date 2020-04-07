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14:08 (мск), источник: ТАСС

Фонд президентских грантов получил рекордное число заявок на второй конкурс 2020 года

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. От некоммерческих организаций поступило более 11 тыс. заявок.

Источник: Фонд президентских грантов

Фонд президентских грантов получил на второй конкурс 2020 года более 11 тыс. заявок от некоммерческих организаций (НКО), это рекорд. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба фонда.

«Фонд президентских грантов завершил прием заявок на второй конкурс на предоставление грантов 2020 года. Подано 11 085 проектов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предыдущий рекорд — около 9,8 тыс. проектов — был поставлен на втором конкурсе грантов 2018 года.

Регионами-лидерами, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали Белгородская область (460 заявок), Волгоградская область и Республика Башкортостан (по 415 проектов), отмечается в сообщении.

«Большинство представленных проектов связано с вопросами охраны здоровья, сохранения исторической памяти и социальной поддержки граждан», — отмечается в пресс-релизе.

Итоги конкурса будут подведены в июне, а с 1 июля фонд начнет финансирование победивших проектов. Между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.

3 апреля 2020 года Фонду президентских грантов исполнилось 3 года. За это время фонд провел семь конкурсов, по итогам которых он поддержал более 12,5 тыс. социально значимых проектов на общую сумму 26,3 млрд рублей. С 2017 года НКО из всех регионов страны подали в фонд более 73,6 тыс. проектов. Из них около 20,4 тыс. проектов представлены на два последних конкурса.

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