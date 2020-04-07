Коронавирус совершил «чудо» с пандами в Гонконге

Когда Ocean Park закрыли
В зоопарках нередко применяют искусственное оплодотворение панд. Но при естественности процесса шансы получить потомство выше, говорит Майкл Боос, один из руководителей Ocean Park.
Зоопарк в Гонконге закрыли для посетителей в конце января. Вскоре смотрители зоопарка начали замечать, что интерес
Брачный сезон у панд обычно длится с марта по май. Сейчас ветеринары пристально наблюдают за
Большие панды являются уязвимым видом. Учёные предполагают, что в дикой природе их осталось около 2060 особей.
Анна Лысенко