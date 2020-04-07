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12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус совершил «чудо» с пандами в Гонконге

Пандемия COVID-19 сделала то, что не удавалось сотрудникам гонконгского зоопарка в течение 10 лет.

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Коронавирус COVID-19
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Выздоровело494 +88
Инфицировано1 359 398 +72 989
Скончалось75 945 +5 589
Выздоровело289 109 +19 011
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:07 MSK, 07.04

Когда Ocean Park закрыли из-за карантина, обитающие здесь панды Ин-Ин и Ле-Ле наконец стали парой. Как оказалось, им требовалось лишь немного уединения, сообщает официальная страница зоопарка.

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В зоопарках нередко применяют искусственное оплодотворение панд. Но при естественности процесса шансы получить потомство выше, говорит Майкл Боос, один из руководителей Ocean Park.

Зоопарк в Гонконге закрыли для посетителей в конце января. Вскоре смотрители зоопарка начали замечать, что интерес Ин-Ин и Ле-Ле друг к другу возрос. Они стали вместе играть и купаться, а Ле-Ле принялся усердно метить территорию.

Брачный сезон у панд обычно длится с марта по май. Сейчас ветеринары пристально наблюдают за Ин-Ин. По их словам, о том, насколько свидания панд были результативными, можно будет судить в конце июня.

Большие панды являются уязвимым видом. Учёные предполагают, что в дикой природе их осталось около 2060 особей.

Анна Лысенко

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