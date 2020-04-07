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16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Безлюдные каналы Венеции показали на видео

Еще пару месяцев назад увидеть такое было бы невозможно

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:30 MSK, 07.04

Уже больше месяца Италия находится на жестком карантине. Страна занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом COVID-19 и первое место по количеству смертей.

Чтобы остановить активное распространение вируса, страну закрыли, а людей обязали сидеть по домам. Самые популярные туристические места в одно мгновение опустели и стали выглядеть совсем не так, как мы привыкли.

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Репортеры Ruptly в начале апреля сняли на видео лодочную экскурсию по каналам Венеции, которая из-за отсутствия людей и какого-либо движения выглядит совершенно невероятно.

Напомним, что в середине марта в каналах Венеции поселились утки и лебеди, а также вернулись дельфины.

Екатерина Гура

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