Безлюдные каналы Венеции показали на видео

Уже больше месяца Италия находится на жестком карантине. Страна занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом COVID-19 и первое место по количеству смертей.
Чтобы остановить активное распространение вируса, страну закрыли, а людей обязали сидеть по домам. Самые популярные туристические места в одно мгновение опустели и стали выглядеть совсем не так, как мы привыкли.
Репортеры Ruptly в начале апреля сняли на видео лодочную экскурсию по каналам Венеции, которая
Напомним, что в середине марта в каналах Венеции поселились утки и лебеди, а также вернулись дельфины.
Екатерина Гура