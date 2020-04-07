13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали 9 шагов для спасения насекомых
Это может делать каждый.
Группа из 30 ученых из разных стран мира разработала план для спасения насекомых от массового вымирания. 9 простых доступных шагов описаны в Biological Conservation.
1. Откажитесь от стрижки газонов. Пусть они дают пищу и кров насекомым.
2. Сажайте аборигенные растения, которые возникли и эволюционировали в данной местности. Многим насекомым для выживания нужны только они.
3. Избегайте пестицидов.
4. Не уничтожайте старые деревья, пни и опавшие листья. В них обитает множество видов насекомых.
5. Постройте отель для насекомых — специальный деревянный домик в саду с отверстиями и желобками.
6. Уменьшайте свой углеродный след. Выбросы углерода влияют на насекомых так же, как и на другие организмы.
7. Оказывайте поддержку или становитесь волонтерами в природоохранных организациях.
8. Не импортируйте и не распространяйте животных или растения, которые могут нанести вред местным видам.
9. Повышайте осведомленность о мире насекомых.
Ранее ученые установили, что под угрозой вымирания находится не менее 41% видов насекомых. Их исчезновение может иметь катастрофические последствия для человечества. От насекомых зависит опыление растений и борьба с вредителями. Насекомые служат пищей для многих других видов животных.
Анна Лысенко