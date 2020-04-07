Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях Александр Лукашенко назвал хоккей «антивирусным лекарством», подчеркнув, что на льду «никаких вирусов нет»
Фоторепортажи
26Как выглядит Ухань после карантина
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали 9 шагов для спасения насекомых

Это может делать каждый.

Источник: AP 2020

Группа из 30 ученых из разных стран мира разработала план для спасения насекомых от массового вымирания. 9 простых доступных шагов описаны в Biological Conservation.

1. Откажитесь от стрижки газонов. Пусть они дают пищу и кров насекомым.

2. Сажайте аборигенные растения, которые возникли и эволюционировали в данной местности. Многим насекомым для выживания нужны только они.

Читайте также
Генетически модифицированную капустную моль выпустили в природу

3. Избегайте пестицидов.

4. Не уничтожайте старые деревья, пни и опавшие листья. В них обитает множество видов насекомых.

5. Постройте отель для насекомых — специальный деревянный домик в саду с отверстиями и желобками.

6. Уменьшайте свой углеродный след. Выбросы углерода влияют на насекомых так же, как и на другие организмы.

7. Оказывайте поддержку или становитесь волонтерами в природоохранных организациях.

8. Не импортируйте и не распространяйте животных или растения, которые могут нанести вред местным видам.

9. Повышайте осведомленность о мире насекомых.

Ранее ученые установили, что под угрозой вымирания находится не менее 41% видов насекомых. Их исчезновение может иметь катастрофические последствия для человечества. От насекомых зависит опыление растений и борьба с вредителями. Насекомые служат пищей для многих других видов животных.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом
Подпольный «Банк России» напечатал миллиард рублей
Песков объяснил рукопожатия Путина
Россия и Саудовская Аравия не договорились по добыче нефти
Коронавирус совершил «чудо» с пандами в Гонконге
«Газпром» лишил сотрудницу премии за нарушение самоизоляции
Фонд президентских грантов получил рекордное число заявок
Здоровье
Предложено новое средство от коронавируса Как показали предварительные эксперименты, распространенный антипаразитарный препарат убивает вирус SARS-CoV-2 за двое суток.
Hi-Tech
Страна опустела. Посмотрите на новые фото из сети Такой вы ее еще не видели!
Авто
Какие имена «АвтоВАЗ» держит в резерве для новых моделей Среди них есть Svoboda, Fortuna и даже «Кам4атка»
Кино
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса Онор Блэкман скончалась на 95-м году жизни
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как живут на карантине на Кипре: фото С какими трудностями сталкиваются мамы в изоляции «на расплавленном солнцем острове»
Леди
Кумиры наших мам: самые известные иконы красоты 70-х Макияж, который носили в 70-х, отличался длинными ресницами, кошачьими стрелками и яркими тенями фиолетово-синей гаммы.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь