Ягнята захватили карусель, воспользовавшись карантином (видео)

Дебби Эллис из британского города Престон в графстве Ланкашир была крайне удивлена, когда вышла на крыльцо своего дома, чтобы подышать свежим воздухом.
В своем саду она заметила нечто необычное — несколько соседских ягнят катались на ее старой карусели. Все это веселье Эллис сняла на видео и опубликовала в Twitter.
Как пояснила британка, карусель в ее дворе стоит уже более 15 лет, но до сих пор отлично работает. По словам Эллис, ягнята быстро сообразили, что нужно делать — они запрыгивали на карусель и раскручивали ее, пишет DailyMail.
Британка рассказала, что ягнята уже несколько раз приходили к ней во двор покататься, пользуясь карантином и отсутствием людей.