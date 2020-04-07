Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Старики-разбойники».Как английские пенсионеры совершили ограбление века
Фоторепортажи
20В Москве введен режим самоизоляции для всех жителей
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ягнята захватили карусель, воспользовавшись карантином (видео)

Животные быстро сообразили, как себя развлечь.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 360 039 +71 667
Скончалось75 973 +5 491
Выздоровело291 991 +21 742
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:19 MSK, 07.04

Дебби Эллис из британского города Престон в графстве Ланкашир была крайне удивлена, когда вышла на крыльцо своего дома, чтобы подышать свежим воздухом.

В своем саду она заметила нечто необычное — несколько соседских ягнят катались на ее старой карусели. Все это веселье Эллис сняла на видео и опубликовала в Twitter.

Как пояснила британка, карусель в ее дворе стоит уже более 15 лет, но до сих пор отлично работает. По словам Эллис, ягнята быстро сообразили, что нужно делать — они запрыгивали на карусель и раскручивали ее, пишет DailyMail.

Британка рассказала, что ягнята уже несколько раз приходили к ней во двор покататься, пользуясь карантином и отсутствием людей.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как живут обитатели лондонского зоопарка во время пандемии коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
15:17 (мск)© Ньюстюб
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Подпольный «Банк России» напечатал миллиард рублей
Россия и Саудовская Аравия не договорились по добыче нефти
Коронавирус совершил «чудо» с пандами в Гонконге
Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь
Фонд президентских грантов получил рекордное число заявок
Здоровье
Предложено новое средство от коронавируса Как показали предварительные эксперименты, распространенный антипаразитарный препарат убивает вирус SARS-CoV-2 за двое суток.
Hi-Tech
Страна опустела. Посмотрите на новые фото из сети Такой вы ее еще не видели!
Горячие темы на Авто
А кто-нибудь в курсе ? 259
Про без работы и без зарплаты 241
Самоизоляция и отцы 205
Избавимся ли мы от комплекса неполноценности? 170
Кино
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса Онор Блэкман скончалась на 95-м году жизни
Новости партнеров
Продолжение доброй сказки: смотри онлайн нашумевший "Лед-2"
Нашумевший фильм "Лед-2" онлайн в отличном качестве
Долгожданный выход "Лед-2": фильм, который довел до слез зрителей
Самый трогательный фильм, о которой говорит вся Россия. "Лед-2" в показе
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
На мир надвигается страшное. Вот что ждет 2020 год
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
9 знамениты евреек РФ, красота которых бесспорна
Леди
Кумиры наших мам: самые известные иконы красоты 70-х Макияж, который носили в 70-х, отличался длинными ресницами, кошачьими стрелками и яркими тенями фиолетово-синей гаммы.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь