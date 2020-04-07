17:29 (мск), источник: ТАСС
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Согласно предложению, это может произойти с 1 июля.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО “Газпром” и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в документе.
При этом цены на газ для других категорий потребителей (кроме населения) с 1 июля предлагается повысить на 2,99%.
Летом 2019 года ФАС утвердила приказ о повышении с 1 июля 2019 года оптовых цен на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%.