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17:29 (мск), источник: ТАСС

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Согласно предложению, это может произойти с 1 июля.

Источник: Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО “Газпром” и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в документе.

При этом цены на газ для других категорий потребителей (кроме населения) с 1 июля предлагается повысить на 2,99%.

Летом 2019 года ФАС утвердила приказ о повышении с 1 июля 2019 года оптовых цен на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%.

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