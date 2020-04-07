Недельные расходы россиян сократились почти в два раза

«На неделе c 30 марта по 5 апреля объем повседневных расходов в России продемонстрировал серьезное снижение. Так, типичная семья в этот период потратила на повседневные товары 3376 рублей, что на 47,6% меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении холдинга.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года повседневные расходы типичной российской семьи оказались ниже на 904 рубля, или на 21,1%.
Эксперты холдинга отмечают, что за прошедшую неделю частота походов в магазин снизилась на 34,8% по сравнению с неделей
Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.