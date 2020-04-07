Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Детали»: Как работает дистанционная медицина Из-за коронавируса в мире бурно развивается телемедицина, не требующая личного присутствия врача
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
16:50 (мск), источник: RNS

Недельные расходы россиян сократились почти в два раза

Повседневные расходы типичной российской семьи в период с 30 марта по 5 апреля составили 3376 рублей, что на 47,6% меньше по сравнению с показателем за предшествующую неделю (6444 рублей), свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».

Коронавирус COVID-19
16:53 (мск)Путин: пик эпидемии еще не пройден, надо избежать чужих ошибок
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 362 936 +73 556
Скончалось76 373 +5 783
Выздоровело292 188 +21 816
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:30 MSK, 07.04
21
фотография
21
фотография
21
фотография

«На неделе c 30 марта по 5 апреля объем повседневных расходов в России продемонстрировал серьезное снижение. Так, типичная семья в этот период потратила на повседневные товары 3376 рублей, что на 47,6% меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении холдинга.

Что полезно знать
Если сидишь дома

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года повседневные расходы типичной российской семьи оказались ниже на 904 рубля, или на 21,1%.

Эксперты холдинга отмечают, что за прошедшую неделю частота походов в магазин снизилась на 34,8% по сравнению с неделей 23—29 марта.

Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
Во время загрузки произошла ошибка.
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 07.04
 Полиция установила виновника пожара в Чернобыльской зоне
В работе «Яндекс.Такси» произошел сбой
Коронавирус COVID-19
Путин: пик эпидемии еще не пройден, надо избежать чужих ошибок
Правительство готовит новый пакет мер поддержки из-за коронавируса
Песков: очных собеседников Путина заранее тестируют на коронавирус
Генпрокуратура заинтересовалась резко выросшими ценами на имбирь и чеснок в России
Песков не увидел противоречий в заявлениях о закрытии Чечни
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
В рейтинге миллиардеров Forbes сменился самый богатый россиянин
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом
Ученые показали последствия сидячего образа жизни (фото)
Над Грецией вырос гигантский «гриб»
Фонд президентских грантов получил рекордное число заявок
Здоровье
Предложено новое средство от коронавируса Как показали предварительные эксперименты, распространенный антипаразитарный препарат убивает вирус SARS-CoV-2 за двое суток.
Hi-Tech
Страна опустела. Посмотрите на новые фото из сети Такой вы ее еще не видели!
Горячие темы на Авто
А кто-нибудь в курсе ? 259
Про без работы и без зарплаты 242
Самоизоляция и отцы 205
Избавимся ли мы от комплекса неполноценности? 170
Кино
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса Онор Блэкман скончалась на 95-м году жизни
Новости партнеров
Старинные отели, в которых есть изюминка
Новый запрет: в России больше нельзя снять деньги через банкоматы
Ученые доказали рукотворную природу COVID-19 и назвали его создателя
Три знака могут вздохнуть спокойно: коронавирус им не грозит
Популярные темы на «Детях»
Путешествия в условиях пандемии - новый бестселлер 419
Поможете выбрать квартиру? Лучшую их худших! 234
Всем давали или только избранным? 224
Про цены 194
Леди
Кумиры наших мам: самые известные иконы красоты 70-х Макияж, который носили в 70-х, отличался длинными ресницами, кошачьими стрелками и яркими тенями фиолетово-синей гаммы.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь