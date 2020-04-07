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15:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Итальянскую деревню превратили в лабораторию по изучению коронавируса

Военные изолировали деревню Нерола недалеко от Рима. Там всего 1900 жителей, но 77 инфицированных. Тестируют абсолютно всех.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 360 039 +71 667
Скончалось75 973 +5 491
Выздоровело291 991 +21 742
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:19 MSK, 07.04

Итальянскую деревню Нерола недалеко от Рима полностью изолировали от внешнего мира после того, как число подтвержденных заражений коронавирусом достигло 77. Всего в деревне около 1900 жителей.

Теперь деревню превратили в лабораторию по изучению болезни. Все население протестируют на коронавирус. Исследователи хотят установить, у кого из зараженных выраженные симптомы, а кого их нет. Затем они опробуют возможные методы лечения.

Вирус распространился из местного дома престарелых. Два человека умерли, остальных госпитализировали. Въезд в деревню охраняют военные.

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Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:19 MSK, 07.04
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