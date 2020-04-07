Итальянскую деревню превратили в лабораторию по изучению коронавируса

Итальянскую деревню Нерола недалеко от Рима полностью изолировали от внешнего мира после того, как число подтвержденных заражений коронавирусом достигло 77. Всего в деревне около 1900 жителей.
Теперь деревню превратили в лабораторию по изучению болезни. Все население протестируют на коронавирус. Исследователи хотят установить, у кого из зараженных выраженные симптомы, а кого их нет. Затем они опробуют возможные методы лечения.
Вирус распространился из местного дома престарелых. Два человека умерли, остальных госпитализировали. Въезд в деревню охраняют военные.