future rocks pic.twitter.com/CRc1IKKrym— ｆｏｌｙｑａ (@folyqe) April 6, 2020
15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследователи показали, как будет выглядеть заядлый геймер через 20 лет
Проблем со здоровьем и внешним видом ему не избежать.
Как известно, долгое сидение за компьютером приводит ко множеству проблем со здоровьем. Но специалисты портала OnlineCasino.ca решили объединить все возможные последствия сидячего образа жизни и наглядно показать, как через 20 лет может выглядеть человек, проводящий все время перед монитором.
В качестве примера исследователи взяли стандартного любителя видеоигр, который не просто сидит перед компьютером, но и активно пользуется клавиатурой и мышкой и носит наушники. Геймера будущего специалисты назвали Майкл и наградили его целым букетов заболеваний и соответствующей внешностью.
Частые постукивания по клавиатуре приведут к отслоению ногтей и язвам на пальцах. И, конечно, Майклу не избежать красных глаз и темных кругов под ними.
Чтобы не стать похожим на Майкла, специалисты призывают геймеров делать частые перерывы в игровых сессиях и выполнять хотя бы элементарные физические упражнения.
Екатерина Гура