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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследователи показали, как будет выглядеть заядлый геймер через 20 лет

Проблем со здоровьем и внешним видом ему не избежать.

Как известно, долгое сидение за компьютером приводит ко множеству проблем со здоровьем. Но специалисты портала OnlineCasino.ca решили объединить все возможные последствия сидячего образа жизни и наглядно показать, как через 20 лет может выглядеть человек, проводящий все время перед монитором.

В качестве примера исследователи взяли стандартного любителя видеоигр, который не просто сидит перед компьютером, но и активно пользуется клавиатурой и мышкой и носит наушники. Геймера будущего специалисты назвали Майкл и наградили его целым букетов заболеваний и соответствующей внешностью.

По мнению исследователей, у условного Майкла после долгих лет, проведенных за компьютером, будут бледная кожа, ожирение, экзема, горб, вытянутая шея и деформированный череп из-за постоянного давления наушников.

Частые постукивания по клавиатуре приведут к отслоению ногтей и язвам на пальцах. И, конечно, Майклу не избежать красных глаз и темных кругов под ними.

Чтобы не стать похожим на Майкла, специалисты призывают геймеров делать частые перерывы в игровых сессиях и выполнять хотя бы элементарные физические упражнения.

Екатерина Гура

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