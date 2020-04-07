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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В океане заметили гигантскую светящуюся спираль (видео)

«Инопланетное» зрелище.

Австралийские исследователи обнаружили на морском дне у побережья Западной Австралии невероятно большую светящуюся аполемию, которая свернулась в спираль.

Морских биологов из Института океана Шмидта, исследующих дно возле рифов Нингалу, это «инопланетное» зрелище поразило. По словам ученых, аполемия может оказаться крупнейшей из известных науке.

По примерным подсчетам, ее длина составляет 47 метров. Чаще всего длина этих существ составляет несколько метров. Невероятный размер аполемии может говорить о том, что ей десятки или даже сотни лет.
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Аполемии — это род сифонофор, которые живут колониями практически идентичных крошечных желеобразных организмов. Ученые в шутку зовут их «клонами».

Сифонофоры — глубоководные хищники. Некоторые из «клонов» в колонии обладают жгучими ядовитыми клетками, с помощью которых и добывают еду — рыбу или ракообразных. Поза спирали говорит о том, что аполемия на видео охотится.

Глубоководные области Западной Австралии практически не исследованы. С помощью подводного робота ученые уже сделали несколько важных открытий в этом регионе.

Анна Лысенко

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