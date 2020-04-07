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17:45 (мск), источник: РИА Новости

Ученые из США раскрыли данные по коронавирусу у детей

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали самый полный на сегодняшний день обзор по новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 365 004 +72 440
Скончалось76 507 +5 709
Выздоровело292 467 +21 454
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:53 MSK, 07.04
Источник: AP 2020

В исследовании рассматривается более 2,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом среди детей в возрасте до 18 лет в США за период с 12 февраля по 2 апреля. Это самая большая выборка детей с COVID-19 на сегодняшний день.

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В целом данные подтверждают, что дети меньше подвержены заболеванию, чем взрослые. Из всех зарегистрированных случаев в США только 1,7 процента были детьми, хотя они составляют 22 процента населения. Среди них только у 73 процентов отмечались характерные симптомы — кашель, лихорадка или одышка. У взрослых от 18 до 64 лет эти признаки заболевания присутствовали у 93 процентов зараженных.

Результаты согласуются с предыдущими исследованиями китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в которых сообщалось, что у большинства инфицированных детей болезнь протекала бессимптомно или в легкой форме.

Однако в американском обзоре отмечается, что у некоторых детей развились тяжелые проявления. В итоге 147 малолетних пациентов были госпитализированы, пятеро отправлены в реанимацию, трое умерли. Особенно тяжело протекает COVID-19 у младенцев — среди них 62 процента госпитализированных. Это самый высокий процент из всех возрастных групп. Для сравнения, в возрастной группе от одного года до 17 лет количество госпитализированных в США составляет максимум 14 процентов.

По словам ученых, в первый год жизни дети не имеют такого устойчивого иммунного ответа, как дети старшего возраста и взрослые.

Результаты данного исследования, также как и многих предыдущих, показывают, что процент смертности среди мужчин выше, чем среди женщин. По состоянию на 20 марта мужчины составляли около 70 процентов случаев смерти от коронавируса в Западной Европе, отмечают авторы обзора, ссылаясь на данные ВОЗ.

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По данным из пяти стран с крупнейшими в мире вспышками COVID-19, собранным академической исследовательской группой Global Health 50/50, мужчины болеют коронавирусной инфекцией в полтора раза чаще, чем женщины. Ученые пока не могут найти никакие биологические факторы, объясняющие эту закономерность.

Существует рабочая гипотеза, что среди мужчин больше курящих, тех, кто уделяет мало внимания гигиене, а также у них более высокий уровень таких сопутствующих заболеваний, как диабет и болезни сердца.

В исследовании CDC 57 процентов детей с COVID-19 — мужского пола. Больше мальчиков и среди детей, зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекала бессимптомно.

«Это предполагает, что биологические факторы могут играть определенную роль в различиях восприимчивости к COVID-19 по полу», — пишут авторы исследования.

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Тем не менее авторы отмечают, что их исследование является предварительным, так как они работали с ограниченной информацией. Из 2572 педиатрических случаев, которые они проанализировали, только 9,4 процента включали информацию о симптомах пациентов, и только в 33 процентах описаний была отметка о госпитализации или ее отсутствии.

Исследователи рекомендуют врачам во время пандемии COVID-19 уделять особое внимание выявлению заболевания у младенцев и детей с сопутствующими заболеваниями, а населению — не забывать о мерах профилактики.

«Социальное дистанцирование и повседневное профилактическое поведение остаются важными для всех возрастных групп, потому что пациенты с менее серьезным заболеванием и пациенты без симптомов, вероятно, играют важную роль в передаче вируса», — пишут ученые.

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Источник:©Аргументы и факты
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