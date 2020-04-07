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19:44 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми по 5 тыс. рублей на каждого ребенка

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Reuters

Согласно документу, текст которого опубликован на сайте Кремля, Путин постановил «произвести в апреле — июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года».

В указе отмечается, что ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ. Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.

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