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23:24 (мск), источник: ТАСС

Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов также сообщил, что Бабкину ввели в такое состояние, чтобы поддерживать ритм дыхания.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, находится в искусственной коме. Об этом сообщил во вторник депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в эфире Первого канала.

«В данной ситуации кома — это, скажем, медицинно-техническая процедура для поддержания ее здоровья, состояния. Специально вводят в такое состояние, чтобы поддерживать ритм дыхания», — сказал Герасимов, подтвердив, что певица находится в медикаментозной коме.

Ранее пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил ТАСС, что тест 70-летней певицы на коронавирус дал отрицательный результат.

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