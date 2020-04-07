23:24 (мск), источник: ТАСС
Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов также сообщил, что Бабкину ввели в такое состояние, чтобы поддерживать ритм дыхания.
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, находится в искусственной коме. Об этом сообщил во вторник депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в эфире Первого канала.
«В данной ситуации кома — это, скажем,
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