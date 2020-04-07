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7 апреля, источник: Коммерсантъ

Россияне с билетами иностранных авиакомпаний заплатят €200−400 за возвращение домой

Минтранс сообщил, что возвращающимся домой россиянам с билетами иностранных авиакомпаний на руках нужно будет заплатить от €200 до €400. Те, у кого есть билеты российских перевозчиков, прилетят бесплатно.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:48 MSK, 07.04
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«Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета. Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить €200 за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и €400 в случае дальних авиаперелетов. Предусмотрены скидки для детей», — заявили в Минтрансе по итогам заседания рабочей группы, координирующей вывоз россиян из иностранных государств.

При этом отмечено, что вопросы компенсаций за несостоявшиеся перелеты с иностранными компаниями пассажиры будут решать «в индивидуальном порядке, в том числе посредством судебных процедур».

Если у пассажиров есть неиспользованный билет российского перевозчика, то их пустят на борт бесплатно на основании этого билета.

«Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачеты», — пояснили в ведомстве.

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На вывозные рейсы могут претендовать россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года. При этом, они должны в обязательном порядке зарегистрированы на портале госуслуг. «Количество граждан данной категории, зарегистрированных на настоящий момент в списках Минкомсвязи РФ, составляет около 25,8 тыс. человек. На основании этих сведений формируются списки вывозных рейсов. На борт могут попасть только граждане из списка Минкомсвязи РФ», — сообщили в Минтрансе.

Там уточнили, что формирование вывозных рейсов пройдет по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилета», а пассажиры вывозного рейса «должны компактно проживать в этом регионе». Это позволит обеспечить «необходимые условия, направленные на нераспространение COVID-19».

6 апреля Россия возобновила возвращение граждан из-за границы, которое было приостановлено 4 апреля из-за возможных сложностей при организации карантина для прибывающих.

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7 апреля© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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