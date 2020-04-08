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04:15 (мск), источник: Известия

Самоизолированные россияне пожаловались на боли в животе из-за питания

Во время карантина россияне стали чаще покупать ингредиенты для выпечки — муку, масло, яйца и дрожжи, но вместе с тем, выросли продажи лекарств от гастрита, а каждый седьмой работник на удаленке жалуется на проблемы с пищеварительным трактом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:22 MSK, 08.04
Источник: Известия

Врачи видят причину в том, что, оставаясь дома, граждане стали чаще баловать себя сладкой выпечкой. Выводы подкрепляются и статистикой: продажи хлебопечек выросли в два раза.

Данные опроса HH.ru, проведенного с 26 марта по 3 апреля для «Известий» во всех регионах страны, показали, что 14% россиян испытывают проблемы со здоровьем из-за неправильного питания во время самоизоляции.

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Если сидишь дома

63% участников исследования, перешедших на удаленную работу, рассказали, что им пришлось изменить свой рацион, а 39% заявили, что не могут назвать его здоровым и правильным. Большая часть надомников (93%) в сложившихся условиях готовят еду сами, 11% из них периодически заказывают доставку из кафе и ресторанов, еще 16% иногда покупают готовые блюда в магазинах.

«Традиционно к нам поступает большое количество обращений, связанных с расстройством пищеварения. Сейчас доля таких жалоб в некоторые дни достигает 20% всех звонков, а до карантина их было около 7%», — поделилась с «Известиями» глава телемедицинской службы сервиса «Доктор рядом» Екатерина Кузина.

По ее словам, для многих еда сейчас становится единственной возможностью справиться со стрессом в изоляции. Рост уровня тревожности влечет за собой повышение в крови гормона кортизола. В результате хочется съесть чего-то соленого, жирного или сладкого. После такой пищи, предупреждают медики, у многих и возникают тяжесть в животе, вздутие и диарея.

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