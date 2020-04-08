Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Старики-разбойники»Как английские пенсионеры совершили ограбление века
Фоторепортажи
24Дезинфекция по всему миру
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
09:04 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали о зарплатах курьеров в 150 тысяч рублей

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Профессия курьера в период распространения коронавируса и введения режима самоизоляции стала одной из самых популярных в России, однако зарплаты в этой сфере практически не изменились, за исключением максимальной их «вилки» — она достигает 110−150 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в сервисах по поиску работы и подбору персонала.

Коронавирус COVID-19
09:37 (мск)Врач дала советы по наполнению «карантинной» аптечки
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 431 900 +83 272
Скончалось82 172 +7 338
Выздоровело301 543 +16 479
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:19 MSK, 08.04
Источник: РИА Новости

По оценкам сервиса «Работа.ру» (входит в экосистему Сбербанка), в марте профессия курьера вошла в топ-10 самых популярных и среди работодателей, и среди соискателей. К концу марта количество открытых вакансий курьеров увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом февраля. На сегодняшний день только в Москве открыто более 1,4 тысячи вакансий этой профессии. Среди соискателей спрос на работу курьеров вырос еще больше — количество откликов на вакансии к концу марта увеличилось на 29%.

Читайте также
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

«При этом значительных перемен в зарплатных предложениях не наблюдается — зарплаты держались на одном уровне на протяжении всего прошедшего месяца. Средняя зарплата курьеров составляет от 34,5 тысячи рублей до 63,5 тысячи рублей за месяц. Максимальная “вилка” заработной платы увеличилась до 110−150 тысяч рублей в месяц с 95−150 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе «Работы.ру».

В пресс-службе HeadHunter сообщили, что медиана предлагаемой заработной платы курьеров в марте держалась на уровне 30 тысяч рублей по России и 35 тысяч рублей — по Москве. «При текущем гармоничном балансе спроса и предложения существенный рост предлагаемых зарплат вряд ли возможен», — полагают в HeadHunter.

Рост зарплат курьеров наблюдают в сервисе Worki. «Вместе с ростом интереса у населения выросла и средняя зарплата в вакансиях курьеров. Согласно данным Worki, по стране за последнюю неделю марта (с 23 по 29 марта) рост составил 4,5%, до 42,6 тысячи рублей», — сказали в пресс-службе компании.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 07.04
 Клара Новикова рассказала о состоянии Бабкиной
'Мы на коленях': плачущая медсестра записала видео о COVID-19
Коронавирус COVID-19
Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из-за рубежа
В России появится национальный стандарт для марлевых масок
Росавиация анонсировала вывозные рейсы из семи стран в ближайшие дни
В Китае спустя 76 дней изоляции открылся выезд из Уханя
В России появится национальный стандарт для марлевых масок
Рекордное количество людей умерли от коронавируса в США за сутки
Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме
Назван размер финансовой подушки России перед кризисом
Россияне пожаловались на боли в животе из-за необычного питания
Российская фигуристка заразилась коронавирусом в Италии
Здоровье
Предложено новое средство от коронавируса Как показали предварительные эксперименты, распространенный антипаразитарный препарат убивает вирус SARS-CoV-2 за двое суток.
Hi-Tech
Страна опустела. Посмотрите на новые фото из сети Такой вы ее еще не видели!
Горячие темы на Авто
Сегодня буду говорить о либералах -которые в Курилке 330
Про без работы и без зарплаты 242
Мишустин раскритиковал губернаторов, которые закрыли границы своих регионов. 183
Глобальные экологические проблемы 146
Кино
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса Онор Блэкман скончалась на 95-м году жизни
Новости партнеров
Для врачей и скорых теперь действует новое правило
В Госдуме приняли закон об отсрочке налоговых сборов
Президент: столица пока не справилась с коронавирусом, но есть регионы
Кремль дал прогноз по введению режима ЧС
Дети
Людмила Петрановская: «Детоцентризм сейчас неуместен» Самое время наделить детей домашними обязанностями
Леди
Как выглядят звезды, в чьих жилах течет цыганская кровь Филипп Киркоров, певица Слава, актриса Оксана Фандера — всех их объединяет цыганское прошлое.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь