Эксперты рассказали о зарплатах курьеров в 150 тысяч рублей

По оценкам сервиса «Работа.ру» (входит в экосистему Сбербанка), в марте профессия курьера вошла в топ-10 самых популярных и среди работодателей, и среди соискателей. К концу марта количество открытых вакансий курьеров увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом февраля. На сегодняшний день только в Москве открыто более 1,4 тысячи вакансий этой профессии. Среди соискателей спрос на работу курьеров вырос еще больше — количество откликов на вакансии к концу марта увеличилось на 29%.
«При этом значительных перемен в зарплатных предложениях не наблюдается — зарплаты держались на одном уровне на протяжении всего прошедшего месяца. Средняя зарплата курьеров составляет от 34,5 тысячи рублей до 63,5 тысячи рублей за месяц. Максимальная “вилка” заработной платы увеличилась до 110−150 тысяч рублей в месяц с 95−150 тысяч рублей», — сказали в
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Рост зарплат курьеров наблюдают в сервисе Worki. «Вместе с ростом интереса у населения выросла и средняя зарплата в вакансиях курьеров. Согласно данным Worki, по стране за последнюю неделю марта (с 23 по 29 марта) рост составил 4,5%, до 42,6 тысячи рублей», — сказали в
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