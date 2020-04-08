Врач дала советы по наполнению «карантинной» аптечки

В первую очередь, не следует приобретать впрок никакие противовирусные препараты, которые якобы доказали свою эффективность при лечении COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.
«Не нужно закупаться препаратами, руководствуясь информацией из интернета. Строго доказательной базы ни у одного из препаратов пока нет, а в случае обнаружения у вас инфекции вам бесплатно предоставят ровно те препараты, которые вам нужны», — отметила семейный доктор.
В вашей аптечке всегда должны быть, и лучше с некоторым запасом, те препараты, которые вы принимаете постоянно для лечения своих хронических заболеваний, напомнила Татьяна Романенко.
«Желательно, чтобы у вас был запас на
Также всегда должны быть препараты, которыми можно помочь себе в случае возникновений
В наличии должны быть противоаллергический препарат, препарат для снижения температуры, кожные антисептики для обработки ран. Не помешает иметь дома бинт, ватные диски, что может пригодиться в повседневной жизни. Не стоит забывать о
препаратах-сорбентах,которые могут оказать неотложную помощь при проблемах со стороны желудочно-кишечноготракта.
Татьяна Романенко напомнила, что эти средства можно использовать без назначения, но при недомогании или плохом самочувствии всегда лучше обращаться к врачу, даже удаленно.