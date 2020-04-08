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09:37 (мск), источник: РИА Новости

Врач дала советы по наполнению «карантинной» аптечки

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Некоторые лекарства всегда должны быть под рукой. Что необходимо иметь в домашней аптечке во время пандемии коронавируса, рассказала в интервью радио Sputnik терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:19 MSK, 08.04
Источник: РИА Новости

В первую очередь, не следует приобретать впрок никакие противовирусные препараты, которые якобы доказали свою эффективность при лечении COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

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«Не нужно закупаться препаратами, руководствуясь информацией из интернета. Строго доказательной базы ни у одного из препаратов пока нет, а в случае обнаружения у вас инфекции вам бесплатно предоставят ровно те препараты, которые вам нужны», — отметила семейный доктор.

В вашей аптечке всегда должны быть, и лучше с некоторым запасом, те препараты, которые вы принимаете постоянно для лечения своих хронических заболеваний, напомнила Татьяна Романенко.

«Желательно, чтобы у вас был запас на два-три месяца именно тех препаратов, которые вы принимаете каждый день. Лучше заранее обсудить со своим врачом, чем заменить препарат для снижения давления или для поддержания ритма сердца в случае его отсутствия в ближайшей аптеке. И какие скоропомощные препараты должны быть в вашей аптечке — те препараты, которыми вы можете помочь своему сердцу, легким», — пояснила семейный доктор.

Также всегда должны быть препараты, которыми можно помочь себе в случае возникновений каких-то острых ситуаций, отметила Татьяна Романенко:

В наличии должны быть противоаллергический препарат, препарат для снижения температуры, кожные антисептики для обработки ран. Не помешает иметь дома бинт, ватные диски, что может пригодиться в повседневной жизни. Не стоит забывать о препаратах-сорбентах, которые могут оказать неотложную помощь при проблемах со стороны желудочно-кишечного тракта.

Татьяна Романенко напомнила, что эти средства можно использовать без назначения, но при недомогании или плохом самочувствии всегда лучше обращаться к врачу, даже удаленно.

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