Туалет, пранки и порно. Когда рабочие видеоконференции идут не так

По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:19 MSK, 08.04
Источник:TWITTER.COM/BORISJOHNSON
Из-за пандемии коронавируса компании по всему миру перевели сотрудников на удаленную работу. Теперь многие рабочие совещания проходят при помощи видеосвязи — и сотрудники получили возможность не только показать свои дома, но — в некоторых случаях — опозориться перед коллегами.
У многих такие казусы сохранятся лишь в памяти, личной или компьютерной. Но вот несколько неловких историй, которым посчастливилось прогреметь на весь интернет — и за его пределами.
Великобритания: Борис Джонсон и Zoom-совещание правительства
31 марта премьер-министр Великобритании опубликовал в «Твиттере» скриншот совещания министров на платформе Zoom, а затем еще и несколько «фото» с отдельными министрами. Он назвал это «Первый в истории цифровой кабинет».
This morning I chaired the first ever digital Cabinet.
Как поспешили указать другие пользователи соцсети, на всеобщем обозрении оказались идентификационный номер сеанса видеосвязи и никнеймы нескольких участников совещания — самых высокопоставленных политиков в стране.
В «Твиттере» начали отпускать шутки с несколько тревожным подтекстом. «Если хотите завтра присоединиться к совещанию кабинета министров, в этот пост заботливо включили ID-номер Zoom-звонка», — написал редактор Buzzfeed Мэтью Чэмпион.
if you'd like to dial into the Cabinet tomorrow, the Zoom meeting ID has helpfully been included in this screenshot https://t.co/Ng9n0DC6Iw
«Благодаря Covid-19, появляется все больше возможностей собирать разведданные. И Zoom в этом сумасшедшем доме досталась важная роль», — считает специалист из Университета Джонса Хопкинса в США Томас Рид.
Однако, как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Коррера, для секретных переговоров правительства есть более надежные средства связи, установленные в государственных учреждениях.
А для разговоров из дома, учитывая, что обсуждается не секретная информация, британский Национальный центр кибербезопасности NCSC не видит причин не использовать Zoom, — так прокомментировали ситуацию в британском правительстве.
Австралия: комик на совещании ВВС
Zoom вызвал скандал и в Австралии. 6 апреля Вооруженные силы страны, как сообщает газета The Australian, запретили своим сотрудникам использовать эту платформу из соображений безопасности после пранка юмориста по имени Хэймиш Блейк.
В своем «Инстаграме» Блейк предложил подписчикам присылать ему ID-номера рабочих совещаний, чтобы неожиданно на них появляться и всех смешить.
Во время загрузки произошла ошибка.
Одним из желающих оказался сотрудник военно-воздушных сил Австралии, который пригласил юмориста на созвон с участием нескольких высокопоставленных лиц, где обсуждались данные о полетах. Блейк появился в кадре в эффектной куртке «пилот» золотого цвета, но остаться ему не разрешили.
Во время загрузки произошла ошибка.
США: когда забыли выключить камеру
В англоязычном сегменте «Твиттера» в конце марта разошелся хэштэг #PoorJennifer, посвященный несчастной женщине, которая отправилась в туалет во время рабочего совещания с включенной камерой.
Один из ее коллег решил выложить видео в интернет, и унизительный инцидент стал достоянием общественности. Он вызвал шквал как язвительных, так и сочувствующих комментариев, и хэштэг #PoorJennifer стал нарицательным для неловких ситуаций во время видеозвонков.
Немало комментаторов осуждают человека, выложившего видео в интернет. «Самое невероятное в этом — что какой-то коллега-придурок действительно это опубликовал, — пишет эта пользовательница “Твиттера”. — Надеюсь, что он или она будет уволен (а) — и Дженифер будет отомщена».
#PoorJennifer The most unbelievable thing about this incident is that an asshole co-worker actually posted it. I hope he or she gets outed and Jennifer gets her payback.
Корреспондент Би-би-си Кейти Прескотт в своей статье описывает случаи, услышанные от работников из разных сфер, когда во время рабочего звонка на экран врывается личная жизнь людей.
У кого-то на заднем плане экрана появился полураздетый бойфренд, у другого человека на всеобщее обозрение выплыл экран с порнографией.
Чтобы избежать неловких ситуаций, можно придерживаться нескольких правил этикета, считает Прескотт. Например, заранее проверить качество линии, появиться вовремя, быть не в пижаме (хотя бы до пояса), пользоваться кнопкой отключения микрофона («mute»), когда кто-то в доме пользуется дрелью или феном. Можно также поставить ноутбук на стопку книг на уровне глаз, чтобы не смотреть сверху вниз и убедиться, что на экране нет лишних окон, которые могут случайно оказаться у всех на глазах.
Южная Корея: еще до коронавируса
Ну и наша любимая история о видеозвонке, который пошел не так. Она, правда, случилась за три года до пандемии коронавируса.
Напомним, как во время прямого эфира на Би-би-си с доцентом Робертом Келли о ситуации в Южной Корее в его домашнюю «студию» внезапно ворвались дети — и стали интернет-сенсацией.