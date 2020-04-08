Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Неизвестная Россия»: Швейцария посреди Камчатки Путеводители называют местечко Эссо на Камчатке дальневосточной Швейцарией
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
18Самые потрясающие фотографии серфинга
10:00 (мск), источник: РИА Новости

Не хочу лететь на карантин: кому вернут деньги за авиабилеты

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Светлана Баева. На руках два комплекта авиабилетов домой, но нет ни рейсов, ни денег на другие — с этим сейчас столкнулись многие путешественники, оказавшиеся за рубежом. Ждут возврата средств и те, кто лишь планировал отправиться за границу, но из-за пандемии передумал. Внутрироссийские туристы тоже в подвешенном состоянии: рейсы вроде бы есть, однако везде режим самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
10:52 (мск)Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 431 900 +83 272
Скончалось82 172 +7 338
Выздоровело301 543 +16 479
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:19 MSK, 08.04
Источник: РИА "Новости"

О том, как авиакомпании будут возвращать деньги и на что имеют право несостоявшиеся пассажиры, — в материале РИА Новости.

Сертификат вместо денег

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Мне не нужен их сертификат, я просил вернуть средства за неиспользованный билет», — рассказывает Алексей из Новосибирска, вернувшийся 27 марта из Египта вывозным рейсом. Сначала российский перевозчик отменил вылет из Эйлата (Израиль). Тогда турист купил билеты турецкой компании с вылетом из Шарм-эш-Шейха. Но этот рейс тоже не состоялся. Турецкий перевозчик обещал вернуть деньги в течение месяца, российский — предложил сертификат.

Ситуация неординарная, так как, по словам юристов, гораздо больше шансов получить обратно средства от наших авиакомпаний.

Как это сделать, разъяснил Минтранс: пассажиру могут компенсировать стоимость перелета, если рейс отменен или назначен на период запрета воздушного сообщения. В противном случае возврат происходит согласно условиям тарифа.

Вынужденный отказ по-российски

«Проще говоря, если авиакомпания отменяет рейс, пассажир вправе заявить о вынужденном отказе от полета. Стоимость билета, купленного на сайте перевозчика, возвращается целиком», — поясняет юрист Дмитрий Куликов, занимавшийся подобными судебными спорами.

Новость
Ростуризм опубликовал информацию об ограничениях из-за коронавируса

Он предупреждает, что не стоит рассчитывать на быстрый приход денег. Из-за пандемии очень многие путешественники потребовали вернуть средства, но у авиакомпаний нет возможности выплатить все и сразу — по крайней мере, до начала активных перелетов.

Из ситуации выходят по-разному: обещают вернуть деньги в течение двух месяцев, предлагают замену на выгодных условиях, сертификаты. Российский лоукостер, приостановивший полеты в апреле и мае, перебросит средства в личный кабинет. Воспользоваться ими для покупки другого билета можно до 1 июня 2021 года. Не получится — деньги поступят на банковский счет клиента.

Но в любом случае, уверяют юристы, если пассажир настаивает на возврате средств, их ему вернут. Правда, поскольку случившееся — не вина авиакомпании, а форс-мажор, на выплату неустойки можно не надеяться.

Дмитрий Куликов уточняет, что вопросы организации международных рейсов регулируются Варшавской и Монреальской конвенциями, но это не касается компенсационных выплат. Так что тут авиакомпании обращаются к национальному праву.

На иностранных перевозчиков российские правила не распространяются. Путешественник может воспользоваться опциями изменения даты вылета, маршрута и (или) получить ваучер на будущую поездку.
Иван Шевельков
гендиректор юридического центра в Санкт-Петербурге

IATA просит взять ваучер

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) признала депозитные ваучеры взамен возврата денег законной формой в отношениях покупателя и перевозчика.

Новость
Родина-мать не везет. Десятки тысяч россиян остались за границей

В IATA поясняют, что многие авиакомпании сейчас тратят больше наличных средств на возмещение пассажирам понесенных затрат, чем получают за бронирование. Организация оценила объем текущей задолженности по возвратам в 35 миллиардов долларов.

При этом фирмы действуют по-разному. Например, национальный перевозчик ОАЭ предложил клиентам сохранить билет и использовать его в течение 24 месяцев со дня покупки. В качестве альтернативы можно выбрать туристические ваучеры для перебронирования рейса на другой период в течение года. Если ваучеры не будут использованы, клиенты вправе запросить возврат средств.

Некоторые авиакомпании предлагают бесплатно поменять билет, получить купон на новый перелет, причем номиналом выше стоимости отмененной перевозки, или все же вернуть деньги.

Управляющий партнер юридического бюро Илья Кириллов поясняет, что необходимо изучить договор с авиакомпанией, где подробно прописаны условия обмена и возврата билета, обстоятельства непреодолимой силы. И конечно же, обратиться к самому перевозчику.

В любом случае у пассажира остается право на чарджбэк (опротестование транзакции). Это возможно, если вы рассчитывались банковской картой.

Деньги придут в течение месяца-трех. Правда, нужно собрать доказательства того, что услуга не была или не будет оказана, а авиакомпания не возвращает деньги.

Самолет летит, а я не хочу

Если рейс не отменен, то отказ от билета, даже в условиях пандемии, может считаться не вынужденным, а добровольным.

Новость
«Победа» сообщила о мошенниках, обещающих вернуть деньги за билеты

«Написала в авиакомпанию 29 марта, ответа пока нет. Дозвониться очень сложно, — рассказывает Анна Шамахова, которая еще в декабре прошлого года приобрела билеты в Нью-Йорк на 15 апреля. — Письменно ответили, что заявку приняли. А дальше — молчок».

Сейчас рейсы из Москвы в Нью-Йорк выполняются. На 15 апреля вылет в расписании на сайте перевозчика есть. Но это не повод для авиакомпании не возвращать средства.

В Минтрансе пояснили, что отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться в период действия запрета межгосударственного авиасообщения, считается вынужденным, поэтому провозная плата подлежит возврату. Вряд ли ограничения, которые действуют с 27 марта, отменят к 15 апреля.

Летите и самоизолируйтесь

Сложнее ситуация с теми, кто планировал перелеты внутри страны. «У нас на руках с мужем восемь билетов с перелетами по России в период с 16 по 28 апреля. Покупали заранее, специально — по возвратному тарифу, но с удержанием, — делится переживаниями Оксана Михайлова из Челябинска. — Сотрудник авиакомпании сообщил мне, что полеты по России не отменены. Сдача билетов — это моя инициатива. Так как я не хочу лететь в Санкт-Петербург, Калининград и Москву в апреле (когда вся страна сидит на самоизоляции), мне вернут деньги, но удержат штрафы по условиям тарифа — с каждого билета (а их восемь) по 2600 рублей».

Новость
Россияне с билетами иностранных авиакомпаний заплатят €200−400 за возвращение домой

При этом, уточняет Оксана, два рейса уже изменены: в одном случае перелет отложен на сутки, в другом — перенесен на пять часов.

Юрист Ольга Широкова напоминает, что задержка отправления самолета или выполнение рейса не по расписанию — уже причина для вынужденного возврата авиабилета.

Эксперт советует сослаться в соответствующем заявлении на статью 451 Гражданского кодекса Российской Федерации: расторжение договора допускается, когда обстоятельства «изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен». Правда, здесь нельзя гарантировать, что будут возвращены 100 процентов средств. Скорее всего, в этом случае придется обращаться в суд.

Застрявшие за рубежом россияне не могут получить от властей ответ, когда их вернут на родину
Во время загрузки произошла ошибка.
10:25 (мск)© Ньюстюб
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:19 MSK, 08.04
 Клара Новикова рассказала о состоянии Бабкиной
'Мы на коленях': плачущая медсестра записала видео о COVID-19
Коронавирус COVID-19
Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из-за рубежа
В России появится национальный стандарт для марлевых масок
Росавиация анонсировала вывозные рейсы из семи стран в ближайшие дни
В Китае спустя 76 дней изоляции открылся выезд из Уханя
1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Рекордное количество людей умерли от коронавируса в США за сутки
Российские компании вводят четырехдневную рабочую неделю
Эксперты рассказали о зарплатах курьеров в 150 тысяч рублей
Россияне пожаловались на боли в животе из-за необычного питания
Коронавирус совершил «чудо» с пандами в Гонконге
Врач дала советы по наполнению «карантинной» аптечки
Здоровье
Предложено новое средство от коронавируса Как показали предварительные эксперименты, распространенный антипаразитарный препарат убивает вирус SARS-CoV-2 за двое суток.
Hi-Tech
Суперлуна 2020: посмотрите на удивительные фото Самая большая Луна в этом году
Горячие темы на Авто
Сегодня буду говорить о либералах -которые в Курилке 330
Про без работы и без зарплаты 244
Мишустин раскритиковал губернаторов, которые закрыли границы своих регионов. 186
Глобальные экологические проблемы 146
Кино
Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции 6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Людмила Петрановская: «Детоцентризм сейчас неуместен» Самое время наделить детей домашними обязанностями
Леди
Как выглядят звезды, в чьих жилах течет цыганская кровь Филипп Киркоров, певица Слава, актриса Оксана Фандера — всех их объединяет цыганское прошлое.
Новости партнеров
Оказалось, что россияне уже переболели коронавирусом
Пришли результаты теста Николаева: врачи не зря опасались за здоровье певца
Винокур пошел вслед за Лещенко: артист вызвал врачей из-за коронавируса
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь