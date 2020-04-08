Не хочу лететь на карантин: кому вернут деньги за авиабилеты

О том, как авиакомпании будут возвращать деньги и на что имеют право несостоявшиеся пассажиры, — в материале РИА Новости.
«Мне не нужен их сертификат, я просил вернуть средства за неиспользованный билет», — рассказывает Алексей из Новосибирска, вернувшийся 27 марта из Египта вывозным рейсом. Сначала российский перевозчик отменил вылет из Эйлата (Израиль). Тогда турист купил билеты турецкой компании с вылетом из
Ситуация неординарная, так как, по словам юристов, гораздо больше шансов получить обратно средства от наших авиакомпаний.
Как это сделать, разъяснил Минтранс: пассажиру могут компенсировать стоимость перелета, если рейс отменен или назначен на период запрета воздушного сообщения. В противном случае возврат происходит согласно условиям тарифа.
«Проще говоря, если авиакомпания отменяет рейс, пассажир вправе заявить о вынужденном отказе от полета. Стоимость билета, купленного на сайте перевозчика, возвращается целиком», — поясняет юрист Дмитрий Куликов, занимавшийся подобными судебными спорами.
Он предупреждает, что не стоит рассчитывать на быстрый приход денег.
Из ситуации выходят по-разному: обещают вернуть деньги в течение двух месяцев, предлагают замену на выгодных условиях, сертификаты. Российский лоукостер, приостановивший полеты в апреле и мае, перебросит средства в личный кабинет. Воспользоваться ими для покупки другого билета можно до 1 июня 2021 года. Не получится — деньги поступят на банковский счет клиента.
Но в любом случае, уверяют юристы, если пассажир настаивает на возврате средств, их ему вернут. Правда, поскольку случившееся — не вина авиакомпании, а
Дмитрий Куликов уточняет, что вопросы организации международных рейсов регулируются Варшавской и Монреальской конвенциями, но это не касается компенсационных выплат. Так что тут авиакомпании обращаются к национальному праву.
На иностранных перевозчиков российские правила не распространяются. Путешественник может воспользоваться опциями изменения даты вылета, маршрута и (или) получить ваучер на будущую поездку.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) признала депозитные ваучеры взамен возврата денег законной формой в отношениях покупателя и перевозчика.
В IATA поясняют, что многие авиакомпании сейчас тратят больше наличных средств на возмещение пассажирам понесенных затрат, чем получают за бронирование. Организация оценила объем текущей задолженности по возвратам в 35 миллиардов долларов.
При этом фирмы действуют
Некоторые авиакомпании предлагают бесплатно поменять билет, получить купон на новый перелет, причем номиналом выше стоимости отмененной перевозки, или все же вернуть деньги.
Управляющий партнер юридического бюро Илья Кириллов поясняет, что необходимо изучить договор с авиакомпанией, где подробно прописаны условия обмена и возврата билета, обстоятельства непреодолимой силы. И конечно же, обратиться к самому перевозчику.
Деньги придут в течение
Если рейс не отменен, то отказ от билета, даже в условиях пандемии, может считаться не вынужденным, а добровольным.
«Написала в авиакомпанию 29 марта, ответа пока нет. Дозвониться очень сложно, — рассказывает Анна Шамахова, которая еще в декабре прошлого года приобрела билеты в
Сейчас рейсы из Москвы в
В Минтрансе пояснили, что отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться в период действия запрета межгосударственного авиасообщения, считается вынужденным, поэтому провозная плата подлежит возврату. Вряд ли ограничения, которые действуют с 27 марта, отменят к 15 апреля.
Сложнее ситуация с теми, кто планировал перелеты внутри страны. «У нас на руках с мужем восемь билетов с перелетами по России в период с 16 по 28 апреля. Покупали заранее, специально — по возвратному тарифу, но с удержанием, — делится переживаниями Оксана Михайлова из Челябинска. — Сотрудник авиакомпании сообщил мне, что полеты по России не отменены. Сдача билетов — это моя инициатива. Так как я не хочу лететь в
При этом, уточняет Оксана, два рейса уже изменены: в одном случае перелет отложен на сутки, в другом — перенесен на пять часов.
Юрист Ольга Широкова напоминает, что задержка отправления самолета или выполнение рейса не по расписанию — уже причина для вынужденного возврата авиабилета.
Эксперт советует сослаться в соответствующем заявлении на статью 451 Гражданского кодекса Российской Федерации: расторжение договора допускается, когда обстоятельства «изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен». Правда, здесь нельзя гарантировать, что будут возвращены 100 процентов средств. Скорее всего, в этом случае придется обращаться в суд.