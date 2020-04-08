Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из-за рубежа

Так, на восьмое апреля в Москву запланированы два рейса «Аэрофлота» из
Предполагается, что 11 апреля «Аэрофлот» продолжит вывоз россиян из Бангкока в Москву и
В сообщении отмечается, что график вывозных рейсов должен окончательно утвердить оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса.
Всего на данный момент 25,8 тысячи российских туристов ожидают возможности вернуться на родину. Ранее сообщалось, что стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной. Для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний цена нового билета будет от 200 до 400 евро в зависимости от дальности полета. Если же на руках есть неиспользованный билет российского перевозчика, то пассажир будет принят на борт бесплатно на основании этого билета, сообщили в министерстве.