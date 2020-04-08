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09:37 (мск), источник: Российская газета

Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из-за рубежа

Росавиация подготовила предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа. Об этом сообщает Минтранс РФ, уточняя, что проект составлен до 13 апреля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:19 MSK, 08.04
Источник: Reuters

Так, на восьмое апреля в Москву запланированы два рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка и Мале. Девятого апреля в столицу могут быть доставлены россияне, находящиеся в Денпасаре. На 10 апреля планируются рейсы из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург (сюда же могут доставить соотечественников из Ларнаки). В проект на 10 апреля включены и два авиарейса «Сибири» из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс из Токио во Владивосток.

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Предполагается, что 11 апреля «Аэрофлот» продолжит вывоз россиян из Бангкока в Москву и Санкт-Петербург. Также в этот день возможна доставка граждан РФ в столицу из Антальи. «Уральские авиалинии» планируют доставить российских туристов из Бангкока в Красноярск, Казань и Уфу. Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы «Аэрофлота» в Москву из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа.

В сообщении отмечается, что график вывозных рейсов должен окончательно утвердить оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса.

Всего на данный момент 25,8 тысячи российских туристов ожидают возможности вернуться на родину. Ранее сообщалось, что стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной. Для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний цена нового билета будет от 200 до 400 евро в зависимости от дальности полета. Если же на руках есть неиспользованный билет российского перевозчика, то пассажир будет принят на борт бесплатно на основании этого билета, сообщили в министерстве.

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08:27 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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