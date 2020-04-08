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10:29 (мск), источник: РИА Новости

Лещенко рассказал, как Малахов вынудил его нарушить карантин

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко, переболевший коронавирусной инфекцией, обвинил телеведущего Андрея Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:19 MSK, 08.04
Источник: РИА Новости

Певец пожаловался, что сейчас его «костерят» за появление на съемках шоу «Привет, Андрей!» незадолго до госпитализации. Артист пояснил, что, придя в студию, он не догадывался, что может быть заразен, так как за все время болезни у него не было ни одного из характерных симптомов COVID-19 — ни кашля, ни температуры.

При этом Лещенко отметил, что не хотел нарушать карантин после зарубежной поездки, но Малахов его уговорил.

«Я Андрею, всем сказал: «Ребят, я приехал только что, я в режиме самоизоляции. На что Андрюша мне просто сказал «Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!»» — заявил артист по видеосвязи в программе «60 минут».
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Певец попал в больницу 24 марта, его анализ на коронавирус дал положительный результат. Диагноз подтвердился и у жены артиста.

Второй тест на COVID-19 у Лещенко и его супруги был отрицательным.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По данным ВОЗ, заразились почти 1,3 миллиона человек, свыше 72 тысяч пациентов умерли. В России выявили 7497 больных коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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