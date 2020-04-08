Лещенко рассказал, как Малахов вынудил его нарушить карантин

Певец пожаловался, что сейчас его «костерят» за появление на съемках шоу «Привет, Андрей!» незадолго до госпитализации. Артист пояснил, что, придя в студию, он не догадывался, что может быть заразен, так как за все время болезни у него не было ни одного из характерных симптомов COVID-19 — ни кашля, ни температуры.
При этом Лещенко отметил, что не хотел нарушать карантин после зарубежной поездки, но Малахов его уговорил.
Певец попал в больницу 24 марта, его анализ на коронавирус дал положительный результат. Диагноз подтвердился и у жены артиста.
Второй тест на COVID-19 у Лещенко и его супруги был отрицательным.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По данным ВОЗ, заразились почти 1,3 миллиона человек, свыше 72 тысяч пациентов умерли. В России выявили 7497 больных коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.