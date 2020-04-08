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10:34 (мск), источник: РИА Новости

Ростовская полиция оштрафовала колясочника после погони за ним

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр — РИА Новости. Инспектор ДПС оштрафовал на 500 рублей инвалида-колясочника, попытавшегося скрыться от правоохранителей по проезжей части дороги в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по Ростовской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник ГИБДД бежит по дороге за инвалидом-колясочником и догоняет его. По информации очевидцев, мужчина просил милостыню на проезжей части, пока горел красный сигнал светофора.

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По словам представителя ведомства, мужчина двигался по проезжей части проспекта Стачки в инвалидной коляске, чем нарушил ПДД и создал угрозу своему здоровью. «Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться, но был остановлен инспектором ДПС», — сказал сотрудник управления.

Документов у мужчины с собой не было, поэтому его доставили в отдел полиции, где установили личность. Им оказался ростовчанин 1985 года рождения.

«В отношении него составлен административный протокол по ст. 12.29 КоАП РФ “Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения”. Штраф — 500 рублей», — сказал представитель областного ГИБДД.

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