Осторожно, двери открываются: как Китай выходит из-под карантина

Китайский город Ухань, 73 дня отсидевший на строгом карантине, 8 апреля вновь вернул своим жителям и застрявшим там гостям свободу передвижений.
7 апреля Национальная Комиссия по здравоохранению КНР, рапортуя о новых случаях заболевания коронавирусом, не упомянула погибших. Впервые с начала января, когда данные о жертвах эпидемии стали публиковаться на ежедневной основе, в Китае обошлось без смертей. При этом новых случаев заболеваний оказалось всего 32, и все они завозные — то есть заразившиеся люди «доставили» вирус
Первым сигналом, что заболеваемость перешагнула пик и пошла на спад, стал визит председателя страны Си Цзиньпина 10 марта в Ухань. Уже 23 марта город, живущий на тот момент два месяца на практически осадном положении, инициировал первые послабления. Жителям 7 тыс. жилых компаундов, признанных «свободными от эпидемии», разрешили покидать квартиры на два часа в день. Впрочем, к началу этой недели сразу 45 жилых зон вернули в список «невыездных» после обнаружения среди их жителей так называемых асимптоматичных носителей вируса.
— Вечером 30 марта нам сказали, что жителям нашего компаунда будет позволено выйти на два часа за покупками. Я была так взволнована, что разрыдалась. Последний раз я покидала свой дом 26 февраля, и с тех пор прошло уже 43 дня.
Уже накануне ночью полиция стала разбирать 75 заградительных кордонов, установленных в январе для блокирования всех выездов. Самолетам вновь разрешили совершать внутренние перелеты, а автомобилям — вернуться на скоростные шоссе, соединяющие Ухань с другими городами. Ожила и железная дорога: по данным Китайской ж/д корпорации, только 8 апреля покинуть Ухань на поезде собрались 55 тыс. пассажиров.
Вместе с тем, говорить о полном возвращении жизни в городе в нормальное русло, конечно, не приходится. Многие заявили местной прессе, что страх заражения пройден не до конца, и они продолжат ограничивать себя в перемещениях еще некоторое время. К слову, ровно то же самое рекомендовали и местные власти. Но полагаться исключительно на сознательность народа правительство не стало, оставив в силе введенную с началом эпидемии систему так называемых кодов здоровья, которую каждый был обязан скачать на телефон. Зеленый код позволяет свободно передвигаться по городу, желтый — вводит ряд ограничений, а красный, присваиваемый вернувшемуся
Не скоро будут изжиты и страхи относительно экономического благополучия, которое эпидемия изрядно пошатнула. В аналитической записке
Разумеется, немалую часть удара принял на себя Ухань — один из ведущих автомобильных центров Китая и активно развивающийся хаб в области высоких технологий, занимавший в довирусные времена девятое место в рейтинге самых высокоэффективных городов страны.
Полная блокировка деловой активности в феврале и частичная блокировка в марте привели к тому, что ВВП Уханя сократился на 70% и 50% соответственно. С учетом того, что он составлял около 1,6 трлн юаней, потери за два месяца (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) составили порядка 800 млрд юаней, или чуть меньше $120 млрд.
Вернуться к прежнему показателю ВВП, по его словам, Ухань сможет уже к следующему году — за счет обещанного стимулирования местной экономики центральным правительством. На самостоятельное же восстановление экономического роста уйдет минимум два года, что подтверждает пример Гуанчжоу, бывшего эпицентром вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.
Жизнь китайцев в других городах продолжает постепенно возвращаться в привычное русло.
Вернулись привычные толпы и автомобильные пробки и в Пекин. А вместе с ними — и традиционно плохая экология.
— Многие сейчас сомневаются, что Китай активно восстанавливает экономическую активность. У пекинцев это не вызывает сомнений по одной простой причине: если первые два месяца над Пекином было голубое небо, то сейчас уже недели две над столицей снова зависает смог. Это значит, что провинция Хэбэй, которая окружает Пекин со всех сторон, снова запустила производства, — рассказал «Известиям» живущий в Китае российский предприниматель Семен.
По его словам, воспрянул и ресторанный бизнес, в дни карантина работавший только на доставку. С начала этой недели столичные кафе вновь распахнули двери для посетителей, правда, рассаживать людей стали теперь через столик друг от друга.
Никуда не исчезли и ограничения на доступ в жилые микрорайоны. С началом эпидемии во всех «спальных» кварталах Пекина, и так огороженных высокими заборами, вместо 10−12 входов оставили лишь один, пуская через него только проживающих там людей. В феврале живущий многие годы в Китае польский бизнесмен Анджей, понимая свои грядущие потери, решил отказаться от аренды большого офиса в столице:
И сейчас я очень об этом жалею. Я нашел много вариантов офисов поскромнее, но не могу ни один из них посмотреть воочию. Все сдаваемые в аренду помещения расположены внутри чужих компаундов, и пройти туда не дают даже с риелтором.
При этом эпидемия осложнила жизнь многих иностранцев в Китае. На фоне того, что в последнее время почти все случаи заболевания COVID-19 были привезены в КНР