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Осторожно, двери открываютсяКак Китай выходит из-под карантина
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13:05 (мск), источник: Известия

Осторожно, двери открываются: как Китай выходит из-под карантина

Жителям Поднебесной вернули свободу передвижений, но оставили систему проверок.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04
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Китайский город Ухань, 73 дня отсидевший на строгом карантине, 8 апреля вновь вернул своим жителям и застрявшим там гостям свободу передвижений. Кто-то тут же сорвался с места, кто-то еще не до конца изжил страх заражения и предпочел ограничить выходы «в свет». Возвращаются в прежнюю довирусную жизнь и другие китайские города. Свидетельством этого, например, можно счесть появившийся в Пекине смог, возвестивший о перезапуске соседних промышленных производств.

Приду к реке и закричу

7 апреля Национальная Комиссия по здравоохранению КНР, рапортуя о новых случаях заболевания коронавирусом, не упомянула погибших. Впервые с начала января, когда данные о жертвах эпидемии стали публиковаться на ежедневной основе, в Китае обошлось без смертей. При этом новых случаев заболеваний оказалось всего 32, и все они завозные — то есть заразившиеся люди «доставили» вирус из-за рубежа.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Первым сигналом, что заболеваемость перешагнула пик и пошла на спад, стал визит председателя страны Си Цзиньпина 10 марта в Ухань. Уже 23 марта город, живущий на тот момент два месяца на практически осадном положении, инициировал первые послабления. Жителям 7 тыс. жилых компаундов, признанных «свободными от эпидемии», разрешили покидать квартиры на два часа в день. Впрочем, к началу этой недели сразу 45 жилых зон вернули в список «невыездных» после обнаружения среди их жителей так называемых асимптоматичных носителей вируса.

— Вечером 30 марта нам сказали, что жителям нашего компаунда будет позволено выйти на два часа за покупками. Я была так взволнована, что разрыдалась. Последний раз я покидала свой дом 26 февраля, и с тех пор прошло уже 43 дня. Кто-то однажды спросил меня: «Что ты будешь делать в первую очередь после окончания блокировки?». Я сказала, что приду к реке и закричу, — написала 31 марта 29-летняя жительница Уханя Го Цзин, ставшая интернет-знаменитостью после того, как начала вести онлайн «Дневник Уханьского карантина».

8 апреля снять нервное напряжение и покричать у реки смогли почти все уханьцы. В этот день 11-миллионному городу, потерявшему за эпидемию более 2,5 тыс. человек, и китайцам из других населенных пунктов, застрявшим здесь на два с лишним месяца, наконец вернули долгожданную свободу передвижений.

Уже накануне ночью полиция стала разбирать 75 заградительных кордонов, установленных в январе для блокирования всех выездов. Самолетам вновь разрешили совершать внутренние перелеты, а автомобилям — вернуться на скоростные шоссе, соединяющие Ухань с другими городами. Ожила и железная дорога: по данным Китайской ж/д корпорации, только 8 апреля покинуть Ухань на поезде собрались 55 тыс. пассажиров.

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Снова в норме, но это не точно

Вместе с тем, говорить о полном возвращении жизни в городе в нормальное русло, конечно, не приходится. Многие заявили местной прессе, что страх заражения пройден не до конца, и они продолжат ограничивать себя в перемещениях еще некоторое время. К слову, ровно то же самое рекомендовали и местные власти. Но полагаться исключительно на сознательность народа правительство не стало, оставив в силе введенную с началом эпидемии систему так называемых кодов здоровья, которую каждый был обязан скачать на телефон. Зеленый код позволяет свободно передвигаться по городу, желтый — вводит ряд ограничений, а красный, присваиваемый вернувшемуся из-за рубежа или бывшему в контакте с зараженным, — обязывает сидеть на изоляции.

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Не скоро будут изжиты и страхи относительно экономического благополучия, которое эпидемия изрядно пошатнула. В аналитической записке интернет-ресурса о Китае Plenum (есть в распоряжении «Известий») говорится, что за первые два месяца этого года только официальная безработица в городах по всей КНР увеличилась с 5,2% до 6,2% — то есть ряды безработных пополнили сразу 5,5 млн человек. И это лишь вершина айсберга: по расчетам экспертов Plenum, потеря рабочих мест в Китае в секторе услуг и промышленном производстве достигнет из-за последствий эпидемии 24 млн человек.

Разумеется, немалую часть удара принял на себя Ухань — один из ведущих автомобильных центров Китая и активно развивающийся хаб в области высоких технологий, занимавший в довирусные времена девятое место в рейтинге самых высокоэффективных городов страны.

Полная блокировка деловой активности в феврале и частичная блокировка в марте привели к тому, что ВВП Уханя сократился на 70% и 50% соответственно. С учетом того, что он составлял около 1,6 трлн юаней, потери за два месяца (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) составили порядка 800 млрд юаней, или чуть меньше $120 млрд.
Хуачжун Чэнь Бо
профессор экономики уханьского Университета науки и технологий

Вернуться к прежнему показателю ВВП, по его словам, Ухань сможет уже к следующему году — за счет обещанного стимулирования местной экономики центральным правительством. На самостоятельное же восстановление экономического роста уйдет минимум два года, что подтверждает пример Гуанчжоу, бывшего эпицентром вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

Старые реалии на новый лад

Жизнь китайцев в других городах продолжает постепенно возвращаться в привычное русло. Где-то этот процесс оказался даже чересчур активным. В минувшие выходные местные соцсети облетели снимки с изображением толпы, рвущейся внутрь Желтых гор — популярного места досуга в провинции Аньхой. 4 апреля вслед за послаблением режима изоляции администрация достопримечательности решила сделать вход в парк бесплатным — и уже утром субботы внутри столпились 20 тыс. человек, вмиг позабывших о правилах соблюдать дистанцию. На следующий день достопримечательность вновь пришлось закрыть.

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Вернулись привычные толпы и автомобильные пробки и в Пекин. А вместе с ними — и традиционно плохая экология.

— Многие сейчас сомневаются, что Китай активно восстанавливает экономическую активность. У пекинцев это не вызывает сомнений по одной простой причине: если первые два месяца над Пекином было голубое небо, то сейчас уже недели две над столицей снова зависает смог. Это значит, что провинция Хэбэй, которая окружает Пекин со всех сторон, снова запустила производства, — рассказал «Известиям» живущий в Китае российский предприниматель Семен.

По его словам, воспрянул и ресторанный бизнес, в дни карантина работавший только на доставку. С начала этой недели столичные кафе вновь распахнули двери для посетителей, правда, рассаживать людей стали теперь через столик друг от друга.

А вот система проверок на вирус, как и везде в Китае, в столице осталась в силе: на входе не только в рестораны, но и в магазины и другие заведения по-прежнему проверяют наличие маски, измеряют температуру и просят предъявить «зеленый» QR-код.

Никуда не исчезли и ограничения на доступ в жилые микрорайоны. С началом эпидемии во всех «спальных» кварталах Пекина, и так огороженных высокими заборами, вместо 10−12 входов оставили лишь один, пуская через него только проживающих там людей. В феврале живущий многие годы в Китае польский бизнесмен Анджей, понимая свои грядущие потери, решил отказаться от аренды большого офиса в столице:

И сейчас я очень об этом жалею. Я нашел много вариантов офисов поскромнее, но не могу ни один из них посмотреть воочию. Все сдаваемые в аренду помещения расположены внутри чужих компаундов, и пройти туда не дают даже с риелтором.

При этом эпидемия осложнила жизнь многих иностранцев в Китае. На фоне того, что в последнее время почти все случаи заболевания COVID-19 были привезены в КНР из-за рубежа, гости неазиатской наружности чаще стали ловить на себе косые взгляды местного населения.

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После карантина: Ухань возвращается к привычной жизни
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13:32 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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