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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав рекомендовал не обращаться к врачу без угрозы жизни и здоровью

Министерство здравоохранения приняло решение временно изменить действующий порядок оказания медицинской помощи в связи с большим числом пациентов с коронавирусом COVID-19.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 446 557 +86 518
Скончалось83 149 +7 176
Выздоровело307 982 +15 991
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04
Источник: РИА "Новости"

Руководству медицинских организаций рекомендовано рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой медицинской помощи в стационарах. Граждан просят отложить обращение к врачу в неэкстренных случаях.

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«В случае, если нет угрозы жизни и здоровью пациента, в целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах», — сообщает сайт Минздрава.

Плановая госпитализация производится «исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, к которой пациент постоянно прикреплен, либо органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья, либо федеральным органом исполнительной власти».

При этом отмечается, что экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме и безотлагательно. Также в полном объеме оказывается помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии.

За последние сутки в России зарегистрировано 1175 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 56 регионах (против 1154 накануне). Общее количество заразившихся 8 апреля достигло 8672 человек. За день умерло пять человек, из них двое в Московской области. Накануне сообщалось об 11 жертвах коронавируса.

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