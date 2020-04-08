Минздрав рекомендовал не обращаться к врачу без угрозы жизни и здоровью

Руководству медицинских организаций рекомендовано рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой медицинской помощи в стационарах. Граждан просят отложить обращение к врачу в неэкстренных случаях.
«В случае, если нет угрозы жизни и здоровью пациента, в целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах», — сообщает сайт Минздрава.
Плановая госпитализация производится «исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, к которой пациент постоянно прикреплен, либо органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья, либо федеральным органом исполнительной власти».
За последние сутки в России зарегистрировано 1175 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 56 регионах (против 1154 накануне). Общее количество заразившихся 8 апреля достигло 8672 человек. За день умерло пять человек, из них двое в Московской области. Накануне сообщалось об 11 жертвах коронавируса.