Названы самые яркие симптомы коронавируса

«Есть яркая симптоматика, которая очевидна любому: высокая температура, выше 38 градусов, сухой лающий кашель, одышка, то есть частое дыхание с ощущением субъективной нехватки кислорода», — сказал он телеканалу «Звезда».
У части заболевших могут встречаться конъюнктивит, частичная утрата обоняния, заложенность носа, добавил медик.
Лучшим способом защиты от инфекции Морозов назвал самоизоляцию. По его мнению, эта мера дает 50-процентную гарантию не заразиться, еще 40 процентов — уборка и дезинфекция, а оставшиеся десять — ношение маски.
Пандемия коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, охватила почти весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 1,2 миллиона человек, свыше 72 тысяч умерли.
Лидеры по количеству случаев инфицирования — США, Испания и Италия. В России 8672 заболевших, 63 пациента умерли.
В Китае, откуда распространился коронавирус, уже объявили об окончании эпидемии.