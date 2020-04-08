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13:20 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые яркие симптомы коронавируса

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 446 557 +86 518
Скончалось83 149 +7 176
Выздоровело307 982 +15 991
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04
Источник: Агентство «Москва»

«Есть яркая симптоматика, которая очевидна любому: высокая температура, выше 38 градусов, сухой лающий кашель, одышка, то есть частое дыхание с ощущением субъективной нехватки кислорода», — сказал он телеканалу «Звезда».

У части заболевших могут встречаться конъюнктивит, частичная утрата обоняния, заложенность носа, добавил медик.

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Лучшим способом защиты от инфекции Морозов назвал самоизоляцию. По его мнению, эта мера дает 50-процентную гарантию не заразиться, еще 40 процентов — уборка и дезинфекция, а оставшиеся десять — ношение маски.

Пандемия коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, охватила почти весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 1,2 миллиона человек, свыше 72 тысяч умерли.

Лидеры по количеству случаев инфицирования — США, Испания и Италия. В России 8672 заболевших, 63 пациента умерли.

В Китае, откуда распространился коронавирус, уже объявили об окончании эпидемии.

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Источник:©Аргументы и факты
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