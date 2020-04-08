13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
У византийского воина нашли следы операции на мозге
Невероятно сложное хирургическое вмешательство.
На останках ранневизантийского времени, обнаруженных на греческом острове Тасос, найдены следы очень сложных хирургических вмешательств, в том числе операции на мозге, сообщили исследователи из Университета Адельфи (США).
В монументальных погребениях на территории церкви в Палеокастро были найдены 10 скелетов
Кости мужчин и женщин говорят о постоянной физической активности и хранят следы серьезных травм. По всей видимости, мужчины были всадниками и лучниками. Судя по состоянию костей, их лечил очень опытный, скорее всего военный врач.
Череп одного из мужчин хранит следы операции на мозге. Скорее всего, так его пытались спасти от инфекции.
«Это хирургическое вмешательство — самое сложное из всех, которые я
Анна Лысенко