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13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

У византийского воина нашли следы операции на мозге

Невероятно сложное хирургическое вмешательство.

Источник: Anagnostis P. Agelarakis/Adelphi University

На останках ранневизантийского времени, обнаруженных на греческом острове Тасос, найдены следы очень сложных хирургических вмешательств, в том числе операции на мозге, сообщили исследователи из Университета Адельфи (США).

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В монументальных погребениях на территории церкви в Палеокастро были найдены 10 скелетов IV—VII века нашей эры. Четыре из них принадлежали женщинам, шесть — мужчинам высокого социального статуса.

Кости мужчин и женщин говорят о постоянной физической активности и хранят следы серьезных травм. По всей видимости, мужчины были всадниками и лучниками. Судя по состоянию костей, их лечил очень опытный, скорее всего военный врач.

Череп одного из мужчин хранит следы операции на мозге. Скорее всего, так его пытались спасти от инфекции.

«Это хирургическое вмешательство — самое сложное из всех, которые я когда-либо видел за свои 40 лет работы с антропологическими материалами», — сказал антрополог Анагностис Агеларакис.

Анна Лысенко

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