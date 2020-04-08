Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Неизвестная Россия»: Швейцария посреди Камчатки Путеводители называют местечко Эссо на Камчатке дальневосточной Швейцарией
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
13:33 (мск), источник: РИА Новости

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Отсутствие прибыли у компании не может являться основанием для увольнения сотрудников даже во время пандемии, сообщили представители Роструда «Российской газете».

Коронавирус COVID-19
14:59 (мск)Депздрав: Москвичи в возрасте от 35 до 50 лет чаще других страдают ковидофобией
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 446 557 +86 518
Скончалось83 149 +7 176
Выздоровело307 982 +15 991
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04
Источник: Агентство «Москва»

Отмечается, что работодатель вправе прекратить трудовые отношения по собственной инициативе только в соответствии с Трудовым кодексом. Это возможно в случае, если сотрудник допускает грубые дисциплинарные нарушения — опаздывает на работу, отсутствует без уважительных причин больше четырех часов подряд, приходит на работу в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку хищения имущества или совершил аморальный поступок.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Компания может сократить сотрудников по причине ликвидации юридического лица или изменения его штатной численности, но при этом необходимо за два месяца предупредить сокращаемый персонал и выплатить сотрудникам все задолженности по заработной плате, неиспользованным отпускам, а также выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Также организация обязана сохранить за сотрудником среднемесячный заработок на ближайшие два месяца со дня увольнения в случае, если он не найдет себе другую работу.

Компаниям запрещено увольнять беременных, матерей с малолетними детьми, матерей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет, работников в декрете, а также страдающих увечьем или профессиональным заболеванием, полученным в организации, запрещено.

При этом в Роструде отметили, что законодательство позволяет прекращать трудовые отношения по независящим от работодателя и работника причинам, например, в случае объявления чрезвычайной ситуации.

В России выявили 8672 случая заражения коронавирусом в 81 регионе. Власти приняли ряд мер для поддержки бизнеса и простых граждан. Кроме того, президент Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, этот период могут сократить, если в стране улучшится эпидемиологическая ситуация.

Пандемия коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, охватила более 180 стран. Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 1,2 миллиона больных, из которых свыше 72 тысяч умерли.

Лидеры по количеству случаев инфицирования — США, Испания и Италия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
Предприниматели предупредили о массовом банкротстве
Во время загрузки произошла ошибка.
11:41 (мск)© Ньюстюб
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 07.04
 В США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине
Клара Новикова рассказала о состоянии Бабкиной
Коронавирус COVID-19
В России второй день подряд зафиксировано более 1000 случаев коронавируса
Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из-за рубежа
В России появится национальный стандарт для марлевых масок
Росавиация анонсировала вывозные рейсы из семи стран в ближайшие дни
В России второй день подряд выявили более 1000 случаев COVID-19
Путин выступит с заявлением перед совещанием по COVID-19
Кремль прокомментировал возможное сокращение нерабочих дней
Российские компании вводят четырехдневную рабочую неделю
Над Землей взошло «Розовое суперлуние» (фото)
Осторожно, двери открываются: как Китай выходит из-под карантина
Поврежденные COVID-19 легкие показали в виртуальной реальности
Здоровье
Коронавирус мог заразить уже десятки миллионов человек Количество выявляемых случаев инфицирования составляет всего около 6% от их реального числа.
Hi-Tech
Что умеет «убийца» Xiaomi Mi Band от Huawei Профессиональная версия, чтобы делать себя лучше
Горячие темы на Авто
Сегодня буду говорить о либералах -которые в Курилке 331
Про без работы и без зарплаты 245
Мишустин раскритиковал губернаторов, которые закрыли границы своих регионов. 193
Глобальные экологические проблемы 146
Кино
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой Актриса стала героиней передачи «Секрет на миллион»
Новости партнеров
Пришли результаты теста Николаева: врачи не зря опасались за здоровье певца
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Популярные темы на «Детях»
Болезнь сшитая по нашим меркам. 223
Про доброжелателей 148
Что не так с родителями, у которых детки - аутята? 143
Стоит ли бояться ? 137
Леди
У 67-летней Елены Степаненко появился поклонник-бизнесмен Сама юмористка пока не готова начинать новый роман.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь