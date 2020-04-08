Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

Отмечается, что работодатель вправе прекратить трудовые отношения по собственной инициативе только в соответствии с Трудовым кодексом. Это возможно в случае, если сотрудник допускает грубые дисциплинарные нарушения — опаздывает на работу, отсутствует без уважительных причин больше четырех часов подряд, приходит на работу в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку хищения имущества или совершил аморальный поступок.
Компания может сократить сотрудников по причине ликвидации юридического лица или изменения его штатной численности, но при этом необходимо за два месяца предупредить сокращаемый персонал и выплатить сотрудникам все задолженности по заработной плате, неиспользованным отпускам, а также выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Также организация обязана сохранить за сотрудником среднемесячный заработок на ближайшие два месяца со дня увольнения в случае, если он не найдет себе другую работу.
Компаниям запрещено увольнять беременных, матерей с малолетними детьми,
В России выявили 8672 случая заражения коронавирусом в 81 регионе. Власти приняли ряд мер для поддержки бизнеса и простых граждан. Кроме того, президент Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, этот период могут сократить, если в стране улучшится эпидемиологическая ситуация.
Пандемия коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, охватила более 180 стран. Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 1,2 миллиона больных, из которых свыше 72 тысяч умерли.
Лидеры по количеству случаев инфицирования — США, Испания и Италия.