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14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поврежденные коронавирусом легкие показали в виртуальной реальности

Коронавирус COVID-19 может так повредить ткани легких, что у выздоровевших людей на всю жизнь останутся проблемы с дыханием.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 446 557 +86 518
Скончалось83 149 +7 176
Выздоровело307 982 +15 991
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04
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Исследователи из больницы Университета Джорджа Вашингтона с помощью виртуальной реальности показали масштаб повреждений легких коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Такой метод здесь используют не впервые для планирования операций и других наблюдений.

Легкие на изображениях принадлежат первому пациенту с коронавирусом, поступившему в больницу в середине марта. На них виден резкий контраст между здоровыми и поврежденными тканями. Последние отмечены зеленым цветом.

При этом повреждения находятся не в какой-то одной области, а рассредоточены по всему органу. Они проявляются в форме пневмонии или острого респираторного дистресс-синдрома — воспалительного поражения легких, требующего искусственной вентиляции.

Исследователи отмечают, что при тяжелом протекании болезни проблемы с дыханием у пациентов останутся на всю жизнь.

Анна Лысенко

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14:03 (мск)© Ньюстюб
Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 07.04
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