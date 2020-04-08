Поврежденные коронавирусом легкие показали в виртуальной реальности

Исследователи из больницы Университета Джорджа Вашингтона с помощью виртуальной реальности показали масштаб повреждений легких коронавирусной инфекцией COVID-19.
Такой метод здесь используют не впервые для планирования операций и других наблюдений.
Легкие на изображениях принадлежат первому пациенту с коронавирусом, поступившему в больницу в середине марта. На них виден резкий контраст между здоровыми и поврежденными тканями. Последние отмечены зеленым цветом.
При этом повреждения находятся не в
Исследователи отмечают, что при тяжелом протекании болезни проблемы с дыханием у пациентов останутся на всю жизнь.
Анна Лысенко