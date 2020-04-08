Депздрав: Москвичи в возрасте от 35 до 50 лет чаще других страдают ковидофобией

«Недавно столичные медицинские психологи запустили службу поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью соблюдать карантин и самоизоляцию. За первые дни работы службы психологической помощи за поддержкой к специалистам обратились порядка 200 человек с вопросами, связанными с тревогой из-за распространения коронавируса. Специалисты отмечают, что чаще всего поступают вопросы, касающиеся страха перед распространением коронавируса — в первую очередь это боязнь выйти на улицу и заразиться. Больше всего в ситуации пандемии испытывают стресс люди от 35 до 50 лет — это средний возраст звонящих», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подавляющее большинство из этих людей — женщины, что обусловлено их повышенной коммуникабельностью, а также тем, что мужчинам часто тяжелее признаться в своей слабости. Как отмечают психологи, люди, обращающиеся за поддержкой, испытывают стресс, с которым трудно справиться без помощи специалиста, но при этом среди звонящих нет людей, агрессивно реагирующих на происходящее.
«Данный феномен можно назвать ковидофобией. Жители города обращаются с самыми разными вопросами и проблемами. Зачастую для них самое важное в ситуации самоизоляции — быть выслушанным, высказаться. Кто-то живет один, кто-то испытывает стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве. Среди прочего людей волнует вопрос возможного заражения соседей. Часто за поддержкой обращаются родственники пациентов, которые в данный момент находятся в больницах, а также люди, проходящие лечение дома», — цитирует пресс-служба главного врача психиатрической больницы № 4 имени Ганнушкина Ларису Бурыгину.
Отмечается, что служба поддержки больницы имени Ганнушкина работает каждый день с 9:00 до 20:00 по телефону: +7 (495) 150−54−45. Время разговора со специалистом не регламентировано временными рамками.