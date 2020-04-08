15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Походку» морской звезды показали в таймлапсе
Невероятное зрелище.
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Невероятное зрелище.
Морские звезды используют тысячи крошечных присосок на нижней стороне своих лучей, чтобы перемещаться по морскому дну.
В обычных условиях заметить эти семенящие выросты невозможно. Джульетта Хорн из Маями сняла таймлапс со звездой Protoreaster nodosus в прозрачном аквариуме.
Такая походка — не единственная особенность морской звезды. Известно, что по крайней мере пять видов морских звезд умеют подпрыгивать, когда напуганы или голодны.
Анна Лысенко