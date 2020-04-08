Жену американского мэра задержали в баре во время карантина

Брэнт Уокер, мэр американского города Олтон, вынужден был публично извиняться перед горожанами за свою жену.
Дело в том, что в Олтоне, как и во многих других американских городах, сейчас запрещены массовые собрания, а также закрыты общественные заведения, включая бары, рестораны и кафе. Но, несмотря на запрет, некоторые из них продолжают работать, а люди по пятницам и субботам устраивают там вечеринки.
Уокер понял, что горожан очень сложно убедить соблюдать самоизоляцию, а потому он попросил полицию обеспечить более строгое соблюдение правил. Стражи правопорядка в выходные дни отправились в рейд по местным питейным заведениям — они разогнали людей в баре Hiram's Tavern. Но тут выяснилось, что среди посетителей в ту ночь была и жена мэра с друзьями.
Уокер не стал скрывать этого факта и публично извинился за свою супругу. Он отметил, что считает ее поступок постыдным, но, поскольку она взрослый человек и приняла такое решение, то и отвечать ей придется по всей строгости закона, пишет CNN.
Всем нарушителям из Hiram's Tavern, в том числе и жене Уокера, грозит штраф до 2,5 тысяч долларов штрафа и 364 дня заключения.