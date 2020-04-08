Из Москвы и Петербурга не принимают

Власти некоторых российских регионов вводят двухнедельный карантин и другие ограничения для пассажиров, прилетающих из Москвы и
Пассажиров, вылетающих из Москвы и Петербурга в другие российские регионы, могут посадить на карантин по прилете в местные аэропорты. Об этом начали предупреждать авиакомпании. Так, «Аэрофлот» разослал участникам программы «Аэрофлот Бонус» письмо, в котором говорится, что несколько российских регионов приняли решение об обязательной двухнедельной изоляции и медицинском наблюдении пассажиров, прилетающих из Москвы и
В федеральном Роспотребнадзоре сообщили «Ъ», что решение о карантинировании прилетающих пассажиров принимают власти регионов.
«Решения принимаются на уровне оперативных штабов регионов», — сказали в ведомстве. Там не смогли уточнить список регионов, в которых такие меры уже действуют, отметив, что, в частности, пассажиров на карантин помещают в Новосибирске.
«Ъ» запросил информацию в федеральном оперативном штабе, где, по информации Роспотребнадзора, должны быть данные о введении карантина в каждом регионе. Но там ответили, что информацию о решениях регионов собирает МЧС. В МЧС не смогли оперативно уточнить «Ъ», есть ли у них подобная информация.
Одним из первых регионов, которые ввели режим самоизоляции для прибывающих граждан, стала Сахалинская область. Власти региона отправляют на самоизоляцию всех прибывших на территорию острова с 28 марта.
В сибирских регионах, по крайней мере, в Кемеровской и Томской областях решения об обязательной изоляции авиапассажиров из Москвы и
В аэропорте Грозного с 11 апреля будут требовать у всех прибывающих справки о прохождении теста на коронавирус. Остальных пассажиров, по заявлению местных властей, не будут допускать на рейсы, вылетающие из Москвы. Как именно и на каком юридическом основании предполагается не пускать пассажиров, купивших билеты, в правительстве региона не пояснили.
По данным Международной ассоциации аэропортов, по состоянию на 7 апреля пассажиропоток 33 крупнейших российских аэропортов упал на 93% по сравнению с тем же днем 2019 года. По данным Росавиации, авиаперевозки в марте упали на 26,6%, до 6,5 млн человек. Часть игроков рынка полагают, что в течение
Герман Костринский, Игорь Лавренков, Кемерово.