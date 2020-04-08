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18:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Из Москвы и Петербурга не принимают

Регионы собираются сажать пассажиров внутренних рейсов на карантин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:50 MSK, 08.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Власти некоторых российских регионов вводят двухнедельный карантин и другие ограничения для пассажиров, прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, где зафиксировано наибольшее число зараженных новой коронавирусной инфекцией. Точный список субъектов, в которых приняты меры, неизвестен. В частности, это ряд сибирских регионов. Меры призваны не допустить дальнейшего распространения эпидемии и бьют по пассажиропотоку авиакомпаний, который и так просел до критически низких значений. Собеседники «Ъ» в отрасли полагают, что теперь авиаперевозки в России могут остановиться по инициативе самих авиакомпаний.

Пассажиров, вылетающих из Москвы и Петербурга в другие российские регионы, могут посадить на карантин по прилете в местные аэропорты. Об этом начали предупреждать авиакомпании. Так, «Аэрофлот» разослал участникам программы «Аэрофлот Бонус» письмо, в котором говорится, что несколько российских регионов приняли решение об обязательной двухнедельной изоляции и медицинском наблюдении пассажиров, прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Пассажиры, проживающие на территории регионов, «отличающихся от пункта прибытия», будут наблюдаться в условиях обсерватора. Сходное по содержанию сообщение появляется при попытке купить билет на сайте «Аэрофлота» на внутренний рейс.

Точный список регионов в сообщении не указан, зато говорится следующее: «Список регионов и ограничений постоянно меняется. Информацию следует уточнять в региональных подразделениях Роспотребнадзора накануне вылета».
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В федеральном Роспотребнадзоре сообщили «Ъ», что решение о карантинировании прилетающих пассажиров принимают власти регионов.

«Решения принимаются на уровне оперативных штабов регионов», — сказали в ведомстве. Там не смогли уточнить список регионов, в которых такие меры уже действуют, отметив, что, в частности, пассажиров на карантин помещают в Новосибирске.

«Ъ» запросил информацию в федеральном оперативном штабе, где, по информации Роспотребнадзора, должны быть данные о введении карантина в каждом регионе. Но там ответили, что информацию о решениях регионов собирает МЧС. В МЧС не смогли оперативно уточнить «Ъ», есть ли у них подобная информация.

Одним из первых регионов, которые ввели режим самоизоляции для прибывающих граждан, стала Сахалинская область. Власти региона отправляют на самоизоляцию всех прибывших на территорию острова с 28 марта.

Обязательную самоизоляцию для прилетающих из Москвы ввели также власти Красноярского края, Иркутской, Томской и Новосибирской областей.
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В сибирских регионах, по крайней мере, в Кемеровской и Томской областях решения об обязательной изоляции авиапассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга принимали главные санитарные врачи регионов — руководители областных управлений Роспотребнадзора (Евгений Окс в Кузбассе и Ольга Пичугина в Томской области). 5 апреля они синхронно выпустили постановления, которыми обязали губернаторов своих регионов обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение (дома или в обсерваторе), начиная с 6 апреля, всех прибывающих самолетами из Москвы. Прибывающих другими видами транспорта из столицы и из Санкт-Петербурга губернаторы должны обязать сообщать о своем прибытии, о времени пребывания в центрах эпидемии и контактные данные.

В аэропорте Грозного с 11 апреля будут требовать у всех прибывающих справки о прохождении теста на коронавирус. Остальных пассажиров, по заявлению местных властей, не будут допускать на рейсы, вылетающие из Москвы. Как именно и на каком юридическом основании предполагается не пускать пассажиров, купивших билеты, в правительстве региона не пояснили.

По данным Международной ассоциации аэропортов, по состоянию на 7 апреля пассажиропоток 33 крупнейших российских аэропортов упал на 93% по сравнению с тем же днем 2019 года. По данным Росавиации, авиаперевозки в марте упали на 26,6%, до 6,5 млн человек. Часть игроков рынка полагают, что в течение одной-двух недель авиасообщение внутри России может прекратиться почти полностью, так как «некого будет возить».

Герман Костринский, Игорь Лавренков, Кемерово.

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19:21 (мск)© Ньюстюб
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