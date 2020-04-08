Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Неизвестная Россия»: Швейцария посреди Камчатки Путеводители называют местечко Эссо на Камчатке дальневосточной Швейцарией
Фоторепортажи
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
28Полдень в пустых городах
16:01 (мск), источник: РАПСИ

«Волонтеры Конституции» присоединились к акции #МыВместе

«Волонтеры Конституции» подключились к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Источник: Агентство «Москва»

«Волонтеры выполняют обращения по заявкам, поступившим на горячую линию помощи пожилым и маломобильным гражданам в период распространения коронавирусной инфекции: закупают и доставляют продукты и лекарства, поздравляют пенсионеров с днем рождения, консультируют по возникающим вопросам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент в колл-центр поступило порядка 500 тысяч звонков, сформированы более 60 тысяч заявок, проработано около 60 тысяч обращений. К выполнению заявок подключилось более 64 тысяч добровольцев.

Также зарегистрировано порядка 6 тысяч предложений от коммерческих компаний, общественных организаций и частных лиц, которые готовы оказывать финансовую, ресурсную и иную помощь в разных регионах России. Оперативный штаб #МЫВМЕСТЕ обрабатывает заявки и распределяет помощь туда, где она необходима.

Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России. Во всех 85 регионах страны открыты штабы помощи пожилым и маломобильным гражданам, работает горячая линия по номеру +7 (800) 200−34−11 и сайт мывместе2020.рф.

Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом
В России установят спецвыплату медикам, борющимся с COVID-19
Кремль прокомментировал возможное сокращение нерабочих дней
Российские компании вводят четырехдневную рабочую неделю
Над Землей взошло «Розовое суперлуние» (фото)
Осторожно, двери открываются: как Китай выходит из-под карантина
Лещенко рассказал, как Малахов просил его нарушить карантин
Здоровье
Коронавирус мог заразить уже десятки миллионов человек Количество выявляемых случаев инфицирования составляет всего около 6% от их реального числа.
Hi-Tech
Посмотрите на новейшую боевую технику США (впечатляет) Он выдержал условия жаркой пустыни и экстремальные минусовые температуры
Авто
Как общаться с полицией тем, кто за рулем во время самоизоляции Слухи про введение спецпропусков, эвакуацию машин нарушителей режима самоизоляции и прочие репрессии в связи с COVID-19 — все это не на шутку обеспокоило водителей. Как на самом деле должны вести себя автомобилисты и что от них может требовать полиция?
Кино
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой Актриса стала героиней передачи «Секрет на миллион»
Новости партнеров
Именно эта женщина была возлюбленной Галкина, пока не вмешалась Пугачева
Сын Понаровской протянет еще недели три
До Примадонны: кого любил в прошлом Максим Галкин
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Популярные темы на «Детях»
Болезнь сшитая по нашим меркам. 257
Что не так с родителями, у которых детки - аутята? 159
Про доброжелателей 151
Стоит ли бояться ? 144
Леди
У 67-летней Елены Степаненко появился поклонник-бизнесмен Сама юмористка пока не готова начинать новый роман.
Новости партнеров
Зараженную коронавирусом Ленину выгнали из больницы с температурой под 40
Уже известно, когда мы вернемся к прежней жизни
Как Пугачева выглядит в реальной жизни. Фото не для слабонервных
Оказалось, что россияне уже переболели коронавирусом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь