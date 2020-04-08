16:01 (мск), источник: РАПСИ
«Волонтеры Конституции» присоединились к акции #МыВместе
«Волонтеры Конституции» подключились к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
«Волонтеры выполняют обращения по заявкам, поступившим на горячую линию помощи пожилым и маломобильным гражданам в период распространения коронавирусной инфекции: закупают и доставляют продукты и лекарства, поздравляют пенсионеров с днем рождения, консультируют по возникающим вопросам», — говорится в сообщении.
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Также зарегистрировано порядка 6 тысяч предложений от коммерческих компаний, общественных организаций и частных лиц, которые готовы оказывать финансовую, ресурсную и иную помощь в разных регионах России. Оперативный штаб #МЫВМЕСТЕ обрабатывает заявки и распределяет помощь туда, где она необходима.
Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России. Во всех 85 регионах страны открыты штабы помощи пожилым и маломобильным гражданам, работает горячая линия по номеру