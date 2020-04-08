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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка показала забавное видео, снятое на ее телефон лисой

Кража, погоня и неожиданный финал

Американка Микайла Рейн рассказала, что собиралась позаниматься йогой на свежем воздухе и хотела снять этот процесс на видео. Но не успела она ступить на коврик, как случилось неожиданное.

К телефону подбежала лисица, схватила его в зубы и побежала вместе с ним прочь. Микайла сумела поймать воровку, когда та попыталась зарыть свою добычу в земле.

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Все произошедшее зафиксировала включенная на смартфоне камера, и это получился довольно динамичный и неожиданный мини-фильм.

Как рассказала Микайла, лиса на видео — ее подопечная из организации по спасению лис SaveAFox. 3-летняя Дикси очень ручная и забавная, а потому Рейн совсем не обиделась на ее шалость.

Екатерина Гура

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