17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка показала забавное видео, снятое на ее телефон лисой
Кража, погоня и неожиданный финал
Американка Микайла Рейн рассказала, что собиралась позаниматься йогой на свежем воздухе и хотела снять этот процесс на видео. Но не успела она ступить на коврик, как случилось неожиданное.
К телефону подбежала лисица, схватила его в зубы и побежала вместе с ним прочь. Микайла сумела поймать воровку, когда та попыталась зарыть свою добычу в земле.
Все произошедшее зафиксировала включенная на смартфоне камера, и это получился довольно динамичный и неожиданный
Как рассказала Микайла, лиса на видео — ее подопечная из организации по спасению лис SaveAFox. 3-летняя Дикси очень ручная и забавная, а потому Рейн совсем не обиделась на ее шалость.
Екатерина Гура