Коронавирус COVID-19: главные события 8 апреля

За последние сутки в стране зафиксировано 1175 случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд — предыдущий был зафиксирован накануне, когда оперштаб сообщил о 1154 новых заболевших. Выздоровели в стране уже 580 человек. Число умерших выросло за сутки на пять человек — до 63.
Президент выступил с третьим за две недели обращением
В США за сутки от коронавируса скончались 1736 человек, это наивысший показатель с момента начала пандемии в стране. Самое большое количество смертей отмечается в городе
Работодатель вправе прекратить трудовые отношения по собственной инициативе только в соответствии с Трудовым кодексом. Это возможно в случае, если сотрудник допускает грубые дисциплинарные нарушения.
На руках два комплекта авиабилетов домой, но нет ни рейсов, ни денег на другие — с этим сейчас столкнулись многие путешественники, оказавшиеся за рубежом. Ждут возврата средств и те, кто лишь планировал отправиться за границу, но
Китайский город Ухань, 73 дня отсидевший на строгом карантине, 8 апреля вновь вернул своим жителям и застрявшим там гостям свободу передвижений.
Все общедоступные территории очищают генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством. Обработка ведётся в ночное время каждые сутки. Такой метод позволяет обрабатывать большие площади.
В соцсетях стартовал забавный флешмоб — пользователи повторяют дизайнерские наряды с помощью тех вещей, которые можно найти дома. В ход пошли подушки, покрывала, картон, еда, мусорные пакеты и многое другое.
Природа быстро воспользовалась отсутствием людей, и в опустевших городах стали появляться дикие животные. Таких случаев с каждым днем становится все больше, как и шуток о пользе коронавируса для планеты. Пользователи соцсетей стали делать мемы, «возвращая» на Землю динозавров и викингов.