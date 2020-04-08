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20:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 8 апреля

Путин дал новые поручения регионам, Китай выходит из-под карантина, а Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии.

Коронавирус COVID-19
21:21 (мск)В России нет повторных случаев заражения коронавирусом, заявила Попова
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 475 976 +68 853
Скончалось86 979 +6 220
Выздоровело317 372 +19 438
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:13 MSK, 08.04
Источник: РИА "Новости"

В России снова зафиксировано рекордное число заражений

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За последние сутки в стране зафиксировано 1175 случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд — предыдущий был зафиксирован накануне, когда оперштаб сообщил о 1154 новых заболевших. Выздоровели в стране уже 580 человек. Число умерших выросло за сутки на пять человек — до 63.

«Победим и эту заразу коронавирусную». Главное из выступления Путина

Президент выступил с третьим за две недели обращением из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о запланированном выступлении президента перед губернаторами. В этот раз он говорил о поддержке бизнесу и здравоохранению.

Рекордное количество людей умерли от коронавируса в США за сутки

В США за сутки от коронавируса скончались 1736 человек, это наивысший показатель с момента начала пандемии в стране. Самое большое количество смертей отмечается в городе Нью-Йорке — 4 009. Город является эпицентром пандемии коронавируса в США.

Источник: Агентство «Москва»

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

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Российские компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю

Работодатель вправе прекратить трудовые отношения по собственной инициативе только в соответствии с Трудовым кодексом. Это возможно в случае, если сотрудник допускает грубые дисциплинарные нарушения.

Не хочу лететь на карантин: кому вернут деньги за авиабилеты

На руках два комплекта авиабилетов домой, но нет ни рейсов, ни денег на другие — с этим сейчас столкнулись многие путешественники, оказавшиеся за рубежом. Ждут возврата средств и те, кто лишь планировал отправиться за границу, но из-за пандемии передумал. Внутрироссийские туристы тоже в подвешенном состоянии.

Китай выходит из-под карантина

Китайский город Ухань, 73 дня отсидевший на строгом карантине, 8 апреля вновь вернул своим жителям и застрявшим там гостям свободу передвижений. Кто-то тут же сорвался с места, кто-то еще не до конца изжил страх заражения и предпочел ограничить выходы «в свет». Возвращаются в прежнюю довирусную жизнь и другие китайские города.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как в московском метро дезинфицируют станции и вагоны

Все общедоступные территории очищают генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством. Обработка ведётся в ночное время каждые сутки. Такой метод позволяет обрабатывать большие площади.

Туалет, пранки и порно. Когда рабочие видеоконференции идут не так

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Из-за пандемии коронавируса компании по всему миру перевели сотрудников на удаленную работу. Теперь многие рабочие совещания проходят при помощи видеосвязи, и сотрудники получили возможность не только показать свои дома, но — в некоторых случаях — опозориться перед коллегами.

Пользователи Сети повторяют дизайнерские наряды у себя дома

В соцсетях стартовал забавный флешмоб — пользователи повторяют дизайнерские наряды с помощью тех вещей, которые можно найти дома. В ход пошли подушки, покрывала, картон, еда, мусорные пакеты и многое другое.

«Земля исцеляется»: соцсети заполонили мемы о «пользе» коронавируса

Природа быстро воспользовалась отсутствием людей, и в опустевших городах стали появляться дикие животные. Таких случаев с каждым днем становится все больше, как и шуток о пользе коронавируса для планеты. Пользователи соцсетей стали делать мемы, «возвращая» на Землю динозавров и викингов.

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21:14 (мск)© Ньюстюб
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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 07.04
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