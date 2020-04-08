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17:45 (мск), источник: Российская газета

Школы могут завершить учебу раньше или продолжить работу штатно

Министерство просвещения направило в регионы рекомендации о том, как будут работать школы в условиях развития эпидемической ситуации. В документе прописаны совершенно разные сценарии: и к любым из них регионы будут готовы.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 08.04
Источник: РИА "Новости"

Что самое важное? Конкретные меры каждый регион определит сам, исходя из ситуации на местах. При этом свои действия нужно будет согласовать с федеральными органами власти.

Что с детсадами?

Если в регионе санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна, Минпросвещения рекомендует обеспечить работу дошкольных групп с соблюдением всех профилактических мер.

Если ситуация неблагоприятная, должны работать дежурные группы для тех родителей, кто задействован в жизненно важных сферах. Численность таких групп в детсадах — не более 12 человек.

Со школами вариантов больше. Но все также будет зависеть от ситуации на местах:

1. Там, где все благоприятно, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме. Но — соблюдая все санитарные требования и меры профилактики коронавируса. Среди них:

— сокращение количества учащихся в одном помещении, деление классов на группы;.

— корректировка учебных планов, сокращение учебного времени;.

— акцент на освоение нового учебного материала.

2. Там, где ситуация требует домашней самоизоляции, регионам рекомендовано учить школьников с использованием дистанционных и цифровых технологий. Среди возможных вариантов:

— продолжить учебу по прежнему графику, но полностью переведя ее на дистанционный формат. При этом нужно учесть допустимые для детей нагрузки при использовании онлайн-технологий;.

— изменить график или даже завершить (!) учебный год для 1−8 классов по результатам уже завершенных четвертей (триместров). Правда, при этом школам все-таки нужно будет провести всероссийские проверочные работы — в дистанционном формате и в сроки, установленные школой. При необходимости также можно будет рассмотреть перенос части программы с этого учебного года — на следующий учебный год;.

3. Что еще важно? Подготовка к экзаменам не должна останавливаться. Регионам предписано обеспечить очное проведение ОГЭ в 9 классе — по двум предметам (!) и полноценную реализацию образовательных программ для старшеклассников. Для этого могут использоваться также дистанционные технологии и трансляции федеральных телеканалов.

— Старшие классы (10−11) должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ, — подчеркнули в министерстве.

Ксения Колесникова

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