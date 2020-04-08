Школы могут завершить учебу раньше или продолжить работу штатно

Что самое важное? Конкретные меры каждый регион определит сам, исходя из ситуации на местах. При этом свои действия нужно будет согласовать с федеральными органами власти.
Если в регионе
Если ситуация неблагоприятная, должны работать дежурные группы для тех родителей, кто задействован в жизненно важных сферах. Численность таких групп в детсадах — не более 12 человек.
1. Там, где все благоприятно, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме. Но — соблюдая все санитарные требования и меры профилактики коронавируса. Среди них:
— сокращение количества учащихся в одном помещении, деление классов на группы;.
— корректировка учебных планов, сокращение учебного времени;.
— акцент на освоение нового учебного материала.
2. Там, где ситуация требует домашней самоизоляции, регионам рекомендовано учить школьников с использованием дистанционных и цифровых технологий. Среди возможных вариантов:
— продолжить учебу по прежнему графику, но полностью переведя ее на дистанционный формат. При этом нужно учесть допустимые для детей нагрузки при использовании онлайн-технологий;.
— изменить график или даже завершить (!) учебный год для 1−8 классов по результатам уже завершенных четвертей (триместров). Правда, при этом школам
3. Что еще важно? Подготовка к экзаменам не должна останавливаться. Регионам предписано обеспечить очное проведение ОГЭ в 9 классе — по двум предметам (!) и полноценную реализацию образовательных программ для старшеклассников. Для этого могут использоваться также дистанционные технологии и трансляции федеральных телеканалов.
— Старшие классы (10−11) должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ, — подчеркнули в министерстве.
Ксения Колесникова