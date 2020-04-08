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18:34 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Семьям с детьми облегчат получение соцвыплат в связи с ситуацией с коронавирусом

Родителям детей от трех до семи лет, потерявшим работу, для получения выплат теперь не нужно будет предоставлять справки, заявил президент России Владимир Путин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 08.04
Источник: РИА "Новости"

«Вчера подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Кроме того, на месяц раньше срока, в июне, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно, сказал он.

Но здесь важно подчеркнуть, на чем хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам.
Владимир Путин
президент России

По его словам, для временно признанных безработным при начислении выплаты на детей от трех до семи лет и других пособий можно не учитывать доход, который был получен ранее по месту работы.

«Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут ее получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи», — сказал он.

Также, отметил Путин, тем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне предлагается выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке: в размере МРОТ — 12 тыс. 130 рублей.

«Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», — сказал Путин.

Он добавил, что сейчас людям «не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям».

«Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные.

«В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», — сказал он.

Глава государства напомнил, что в марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Он попросил правительство вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность «расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей».

До этого он также заявил, что власти России в ближайшее время выделят регионам 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса.

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