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10:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы

Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 09.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Еще одно новшество — на один борт сажают жителей конкретного города или региона, смешанные рейсы не осуществляются. Последнее условие, судя по всему, должно гарантировать помещение возвращенцев под карантин по месту жительства. В итоге самолеты пока недобирают пассажиров и летают налегке.

Россиян, заблокированных в разных странах мира из-за закрытия границ по причине пандемии и желающих попасть на родину, будут вывозить по новой схеме. «Алгоритм организации работы по вывозу граждан Российской Федерации из иностранных государств» утвержден 7 апреля оперативным штабом по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции на территории России. Штаб возглавляет курирующая социальный блок вице-премьер Татьяна Голикова.

Пятистраничный документ (есть в распоряжении «Ъ») пошагово расписывает процесс вывоза и функционал его организаторов. Согласно первому пункту, списки тех, кого будут перевозить в Россию, теперь формирует Минкомсвязи — по результатам заполнения гражданами форм на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее, напомним, списками занимался МИД, собиравший данные через диппредставительства за рубежом. Теперь ведомство участвует только в оповещении утвержденных на вылет граждан и организации их сбора в аэропортах.

В МИДе от комментариев отказались, попросив направлять вопросы в оперативный штаб.

Списки Минкомсвязи в работу отдают не сразу. Сначала их проверяет МВД — на достоверность указанных данных. Кроме того, значащиеся в списках люди должны были улететь из России после 1 января 2020 года. Соответствующее решение оперативного штаба было принято 2 апреля. Этот критерий отсекает от включения в списки на возвращение, по крайней мере в ближайшее время, довольно много людей.

По словам собеседников «Ъ», вовлеченных в организацию вывоза россиян, среди тех, кто подавал заявки на возвращение, например, из Таиланда, немало людей, организовавших жизнь так, чтобы большую часть года проводить в этой стране.

Свое пребывание там они продлевали, ненадолго выезжая в соседние страны. Но поскольку пандемия закрыла границы, они решили вернуться в Россию, что по новому алгоритму невозможно.

Еще одна категория, отрезанная от возвращения условием выезда после 1 января, — это студенты. Москвич Владислав Макаров, завершивший учебу в США в начале этого года, рассказал «Ъ», что не смог улететь из Нью-Йорка 7 апреля, хотя получил уведомление и от «Аэрофлота», и от посольства РФ, что он в списках на вылет.

По словам собеседника «Ъ», уже в аэропорту ему и его супруге было отказано в посадке на самолет.

С учетом нового алгоритма причиной отказа, скорее всего, было то, что он въехал на территорию США до 1 января.

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Выверенные списки уходят в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, который передает их органам исполнительной власти субъектов РФ «для проработки на предмет готовности принять соответствующих граждан».

Окончательные списки формируются только после того, как регионы проинформируют «о готовности обеспечить доставку людей от аэропорта прилета борта до места жительства, предоставить обсерватор и инфекционные койко-места, организовать карантин или режим самоизоляции граждан». Заключительную версию Минкомсвязь составляет, группируя людей по городам, в которых проживают граждане.

Именно с тем, что дана установка вывозить людей в регионы и города их проживания, связано то, что самолеты стали улетать из-за границы в Россию неполные, оставляя в аэропортах отбытия сотни желающих улететь. Известно по крайней мере о двух рейсах «Аэрофлота» (в «Алгоритме…» в качестве перевозчика фигурирует только эта авиакомпания) — из Бангкока в Санкт-Петербург и из Нью-Йорка в Москву, которые летели с большим количеством пустых кресел. В первом случае лайнер вывез 187 россиян, хотя рассчитан на 296 мест. Во втором случае на борт поднялся, по одним данным, 61 человек, а по другим — 48 при наличии 402 мест. То есть загружен он был примерно на 15%.

Собеседники «Ъ» в авиационных структурах подтвердили, что ориентируются на новые правила вывоза: одним рейсом могут лететь только жители одного города или одного региона.

После посадки в аэропорту назначения их отправляют на домашний карантин на 14 дней. «Это делается, чтобы не допустить распространения инфекции в другие регионы», — говорит собеседник «Ъ». Прибывших можно было бы разместить в медицинских учреждениях, но для них ни в регионах, ни в Москве не хватает оборудованных мест.

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Собеседник «Ъ», знакомый с организацией вывозных рейсов, говорит, что посадка на рейсы авиакомпаний ведется в соответствии с полученными ее сотрудниками списками Минкомсвязи. Чиновник из Минтранса подтвердил: улетают только те, кто попал в заключительные списки после всех проверок и фильтров. Все иные списки, готовил их МИД или перевозчик, по словам собеседника «Ъ», силы не имеют.

Тот факт, что самолеты улетают незаполненными, на выполнение рейсов не влияет. «Перевозчику неважно, загружен рейс на 10% или на 100%. Если самолет прилетел, рейс будет выполнен», — говорит один из собеседников «Ъ». При этом источники «Ъ» подчеркивают, что рейс, загруженный на 15%, невозможно окупить за счет проданных пассажирам билетов.

Не исключено, что в таких случаях затраты будут возмещать из средств, ранее выделенных правительством. Премьер Михаил Мишустин 28 марта распорядился направить из бюджета 1,5 млрд руб. на компенсацию перевозчикам затрат, полученных при вывозе россиян из зарубежных стран.

По информации «Ъ», деньги уже поступили в Росавиацию, но для их перечисления авиакомпаниям регулятор должен получить подтверждающие документы по понесенным расходам.

Собеседник «Ъ» полагает, что часть денег будет выделена не ранее чем по итогам апреля.

На данный момент Аэрофлот и S7 (выполняют регулярные перевозки) вывозят пассажиров, у которых есть на руках билеты этих либо других российских авиакомпаний. Впоследствии перевозчики проводят расчет между собой.

При наличии у россиян билетов иностранных авиакомпаний, не имеющих партнерских соглашений с российскими компаниями о взаиморасчете, клиенты должны заново купить билет у российского перевозчика.
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Компании, которые привозили пассажиров по туристическим путевкам (Azur, «Уральские авиалинии»), вывозят россиян либо за счет туроператоров, либо за свой счет под обещание властей выплатить деньги после перевозки. По данным «Ъ», компания Azur, вывозившая граждан РФ из Бразилии и Перу, потратила на это $778 тыс.

Нововведения уже привели к тому, что были отменены полеты, согласованные до принятия нового алгоритма. Так «Уральские авиалинии» отменили вывозные рейсы из Индии, намеченные на 8 апреля. По информации «Ъ», самолеты компании должны были вылететь за россиянами в ночь на среду, причем перевозчик получил разрешения российских и индийских авиационных властей. Но после того как 7 апреля оперативный штаб утвердил новый порядок вывоза россиян, авиакомпании отменила рейсы, чтобы пройти процедуры в соответствие с новыми правилами.

Одна из самых непростых ситуаций сложилась с вылетом российских граждан из Сеула.

Около 50 человек ждут вылета в транзитной зоне аэропорта, многие находятся там с 31 марта. В городе ожидают вылета свыше 100 человек. Среди них есть семьи с детьми, беременные женщины, 80-летние старики.
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Им старается помочь как может местная русскоязычная община. Уже после возобновления вывоза туристов на этой неделе информация о рейсе Сеул—Хабаровск не подтверждалась. Наконец, 7 апреля Росавиация дала добро на вылет самолета авиакомпании «Аврора» из Хабаровска в Сеул с корейцами на борту и обратно с россиянами. Однако в последний момент разрешение было аннулировано. «Произошла путаница в МИДе. Перед вылетом разрешение отозвали у авиакомпании», — сказал министр транспорта Сахалинской области Валерий Спиченко в прямом эфире на YouTube-канале правительства региона, но при этом заверил, что проблема решена и два рейса вывезут туристов в четверг.

Со своей стороны, губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что «это не путаница». «Ситуация такова, что, согласно нормативу, в день в аэропорт (регионального уровня.— “Ъ”) должны прилетать не более 200 пассажиров. Это требуется для того, чтобы вовремя провести обработку», — сказал он. Но туристы уже никому не верят.

Осуществляя вывоз, власти подчеркивают: этот процесс не эвакуация, которую может объявить только президент, как это было с Уханем. Поэтому рейсы — коммерческие.

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