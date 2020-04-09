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01:01 (мск), источник: Известия

Школы могут перенести учебную программу 1−8-х классов на следующий год

В пресс-службе Минпросвещения заявили в среду, 8 апреля, о возможности переноса части учебной программы 1−8-х классов на следующий учебный год. Такая мера может быть принята, если в ней возникнет необходимость.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:47 MSK, 09.04
Источник: РИА "Новости"

Также в ведомстве разрешили регионам при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся данных классов.

Если же в регионе будет складываться благоприятная обстановка с коронавирусом, то школы там могут вернуться к обычному режиму. Однако для возобновления процесса обучения в школах необходимо соблюдение определенных требований. Нужно разделить классы, чтобы сократить количество учеников в одном помещении и изменить учебный план с упором на изучение нового материала.

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В субъектах России, где развитие пандемии будет требовать режима всеобщей самоизоляции, Минпросвещения советует продолжать дистанционное обучение.

Накануне министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о возможности продления в стране учебного года для обучающихся в 11-м классе школьников до 8 июня. По его словам, единый государственный экзамен не будет отменен, первые экзамены — по географии, литературе и информатике — пройдут 8 июня.

4 апреля глава ведомства допустил возможный перенос даты ЕГЭ во второй раз. 3 апреля в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что повторный перенос сроков ЕГЭ-2020 не планируется.

27 марта Министерство просвещения на фоне распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены — на 9 июня.

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