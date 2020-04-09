У бессимптомно переболевших коронавирусом нашли поражения легких

Из 104 человек, заразившихся COVID-19 на корабле, у 76 болезнь протекала бессимптомно. При этом у большинства таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения — эффект «матового стекла».
Таким образом японские ученые пришли к выводу, что и при бессимптомном течении COVID-19 легким пациента наносится вред.
«Матовое стекло» — медицинское понятие, которое применяется для определения изменения легочной ткани. Это второстепенный симптом, возникающий при уплотнении перегородок между альвеолами. Сам по себе он никак себя не проявляет и диагностируется только при обследовании легких.
Симптом «матового стекла» образуется локально и характеризуется сниженным показателем воздушности тканей. Главным признаком этого недуга является различимость сосудов в легких и бронхиальных стенках. Симптом может сопровождать различные патологии.