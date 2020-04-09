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06:41 (мск), источник: BFM.ru

У бессимптомно переболевших коронавирусом нашли поражения легких

У переболевших коронавирусом COVID-19 без симптомов были выявлены патологические изменения в легких. Об этом сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии пассажиров лайнера Diamond Princess, в исследовании на портале Радиологического общества Северной Америки.

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Из 104 человек, заразившихся COVID-19 на корабле, у 76 болезнь протекала бессимптомно. При этом у большинства таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения — эффект «матового стекла».

Таким образом японские ученые пришли к выводу, что и при бессимптомном течении COVID-19 легким пациента наносится вред.

«Матовое стекло» — медицинское понятие, которое применяется для определения изменения легочной ткани. Это второстепенный симптом, возникающий при уплотнении перегородок между альвеолами. Сам по себе он никак себя не проявляет и диагностируется только при обследовании легких.

Симптом «матового стекла» образуется локально и характеризуется сниженным показателем воздушности тканей. Главным признаком этого недуга является различимость сосудов в легких и бронхиальных стенках. Симптом может сопровождать различные патологии.

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