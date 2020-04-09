Вирус жадности. Как спекулянты и жулики наживаются на коронавирусе

Эпидемия, как и любое ЧП, — это лакмусовая бумажка для каждого человека и общества в целом. В одних она проявляет лучшие качества, а в других высвечивает самую неприглядную изнанку.
Урон от пандемии коронавируса сегодня увеличивают жулики, стремящиеся делать деньги на страхах людей перед болезнью. Они используют все возможные способы наживы — от банальной спекуляции на ходовых товарах до откровенного криминала.
На фоне пандемии резко активизировались телефонные мошенники. По сути, они применяют давно известные техники отъёма денег, но под новым «соусом» коронавируса. Вариантов обмана много. Например, людям предлагают купить несуществующую ещё в природе вакцину от COVID-19.
«Потерпевшему поступает телефонный звонок, злоумышленник разговаривает внушающим голосом, представляется сотрудником поликлиники и говорит, что сейчас соединит с врачом, — объясняет схему обмана начальник отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю Алексей Дорошенко. — В этот момент к телефону подходит его сообщник, представляется по имени и отчеству реального врача и начинает убеждать, что вирусом уже заразилось большое количество людей, но СМИ об этом умалчивают. Далее врач сообщает, что в больницу завезли вакцину, но её очень мало, и если сейчас не оплатить, то она достанется другим пациентам. Естественно, люди соглашаются и переводят денежные средства на банковские карты злоумышленников».
По словам Алексея Дорошенко, некоторые мошенники пугают своих жертв по телефону тем, что они якобы контактировали с инфицированным в транспорте. Так как базы многих перевозчиков есть в открытом доступе, злоумышленник может найти реальный маршрут передвижения человека. В момент его растерянности узнать данные банковской карты — дело техники. После этого преступник подключает мобильный банк и списывает деньги. Жулики придумали и другой способ обмана, связанный с транспортом.
Другая ходовая схема обмана — рассылка на электронную почту от имени Всемирной организации здравоохранения. Якобы ВОЗ оповещает всех о мерах безопасности. В письмах есть ссылки на фишинговые сайты, переход по которым может привести к потере персональных данных.
Также киберпреступники рассылают письма о сборе пожертвований на борьбу с вирусом от имени Всемирного банка или Международного валютного фонда. Мол, мировая экономика рушится, и даже сто рублей очень помогут. Цель — заставить человека перейти по ссылке и ввести в специальном поле данные банковской карты, чтобы получить доступ ко всем деньгам.
Жулики оперативно отреагировали и на введение ограничительных мер во многих регионах. В чаты месенджеров и соцсети посыпались предложения о продаже пропусков и справок для свободного перемещения. В
В Краснодарском крае аферисты начали обзванивать разные организации от имени представителей оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Власти предупреждают, что никаких брошюр по COVID-19 для распространения на платной основе не изготавливалось.
Далеко не все желающие использовать ситуацию с коронавирусом орудуют удалённо. В Краснодаре две мошенницы под видом социальных работников пришли к пенсионерке и напугали её грядущим обесцениванием денег
На фоне пандемии в России начал формироваться целый рынок антикоронавирусных услуг, многие из которых на первый взгляд кажутся полезными и не вызывают скептицизма. Но по факту в большинстве случаев это банальный развод на деньги, пусть и не обязательно криминальный.
Например, в
Другая услуга, которую начали активно раскручивать на волне пандемии, — это дезинфекция офисов, домов и квартир. Например, по Краснодару в середине марта начали расклеивать объявления об озонировании помещений. В описании курсивом сообщается, что этот метод убивает вирусы и бактерии. А самыми крупными буквами на объявлении написано слово «Коронавирус». Некоторые сразу заподозрили, что под предлогом проведения озонирования в дома людей могут проникать и грабители.
Ещё один жульнический тренд — продажа приборов для защиты от коронавируса. Их в природе не существует, и фактически людям втридорога втюхивают ненужную им технику. Такие случаи зафиксированы в Петрозаводске, где мошенники под видом представителей власти устраивали общедомовые собрания для рекламы чудесного прибора. Для встречи с жильцами они выбирали дневное время, когда дома были в основном пожилые люди.
Отдельное и очень богатое на примеры направление жульнического «творчества» — продажа чудодейственных средств и оказание магических услуг. На сайтах объявлений можно найти массу разных амулетов, оберегов и талисманов, якобы защищающих от коронавируса. Цены сильно разнятся в зависимости от фантазии и жадности продавца. Многие дельцы пытаются применять азы маркетинга.
Например, освящённые в храме предметы стоят дороже тех, что не освящены. В Петрозаводске продавец предлагает на выбор радиус действия талисмана: цена за один квадратный километр защиты — 5 тысяч рублей, а за 10 кв. км. — 10 тысяч. Самый дорогой оберег от коронавируса предлагала жительница
Зачастую в качестве магической защиты от коронавируса предлагают разные статуэтки, фигурки и медальоны. Но также это может быть просто заговоренная вода, «чудодейственное» хозяйственное мыло времён СССР или, к примеру, «заговоренный деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде». Можно обойтись и без магических предметов. В интернете также предлагают заговоры на защиту от коронавируса. Но некоторые продавцы от разгула фантазии или просто ради шутки идут в обратном направлении. Так, жительница Кемерово предложила купить у неё за 10 рублей котёнка, заражённого новым вирусом.
Ещё несколько недель назад в России резко вырос спрос на медицинские маски и дезинфицирующие средства. Многие захотели извлечь из этого сверхприбыли, взвинчивая цены. Например, в Адыгее Федеральная антимонопольная служба зафиксировала 15-кратное увеличение оптовых цен на маски в феврале. Мелкие спекулянты тоже засыпали интернет объявлениями с масками, за которые просили в десятки и даже сотни раз больше денег, чем заплатили сами. Цена доходила до одной тысячи рублей за маску. Но
В конце прошлого года маски можно было купить оптом за 1−3 рубля за штуку. Когда их стали скупать китайцы для перепродажи у себя дома, цена подскочила до 10−15 рублей. Предприниматель из Благовещенска тоже захотел заработать, когда увидел в интернете маски по 7 рублей. Он решил закупить их на 2 миллиона рублей и перепродать китайцам втридорога. Но продавец торопил: мол, масок на складе мало, а охотников на них много, поэтому нужно сразу оплачивать. Коммерсант отправил деньги, но получил лишь малую часть товара.
Другой пример спекуляции на пандемии — дикий рост цен на имбирь.
В Краснодарском крае имбирь ещё недавно продавался по полтысячи рублей за килограмм и большим спросом не пользовался. Но за считанные дни обычной стала цена в 5−7 тысяч рублей. А в некоторых магазинах Сочи она, по рассказам, достигает 13 тысяч! Значит,
«Растения, их плоды и корни богаты ценными для здоровья веществами, но как таблетка они не работают, — говорит
Также везде подорожали лимоны, хотя и не настолько сильно. В некоторых супермаркетах Кубани их сейчас продают по 400 рублей за килограмм. На фоне такого сумасшествия в Краснодаре даже придумали «инновационный продукт», включающий в себя сразу три народных средства от заразы. На прилавках магазинов одной торговой сети появились наборы из имбиря, чеснока и лимона. Стоит такая композиция из трёх предметов на лотке под плёнкой 869 рублей.
По сообщениям СМИ со всей России на случаи спекуляций реагируют органы ФАС. Но обуздать всех дельцов сразу в таких условиях очень сложно.