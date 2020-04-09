10:15 (мск), источник: Аргументы и факты
Она вам не Белла Свон. Как Кристен Стюарт избавляется от «Сумерек»
9 апреля 1990 года родилась Кристен Стюарт — американская актриса, которая не любит свою самую известную роль.
Американскую актрису Кристен Стюарт до сих пор хорошо помнят по вампирской саге «Сумерки», в которой она сыграла роль влюбившейся в вампира девушки Беллы Свон. Серия из пяти фильмов была весьма успешна в прокате (сборы всей серии составили $3,34 млрд при вдесятеро меньшем бюджете), принесла Стюарт несколько забавных наград (например, она выиграла номинацию «Лучший поцелуй» на кинопремии MTV) и вообще прославила её на весь мир. Но вместе с тем актерская игра Стюарт в этой саге очень не понравилась критикам (и зрителям, в принципе, тоже): они называли актрису «деревянной», а её лицо за отсутствие эмоций — «пустым». Стюарт отработала этот проект полностью. Контракт есть контракт, а она к тому времени была очень опытной актрисой с весьма солидным послужным списком. А после пыталась напомнить всем, что она не Белла Свон, а вполне состоявшийся артист с собственным характером. Подобный путь проходили, например, и Дэниел Рэдклифф, до сих пор избавляющийся от имиджа Гарри Поттера, и партнер Стюарт по «Сумеркам» Роберт Паттинсон.
Кристен Стюарт родилась почти одновременно со звездой «поттерианы» Эммой Уотсон (9 апреля и 15 апреля 1990 года соответственно). Впрочем, и карьеру они начали почти одновременно. Стюарт снималась в кино с конца 1990-х, к началу работы в «Сумерках» в её фильмографии были фильмы «Комната страха» Дэвида Финчера, «Затура: Космическое приключение» Джона Фавро, «В диких условиях» Шона Пенна. «Сумерки», конечно, дали ей статус суперзвезды и принесли весьма солидные гонорары. Но оставаться на всю оставшуюся жизнь Беллой Свон актриса не решилась (эта роль принесла ей кучу номинаций на «Золотую малину») и принялась выбирать проекты, которые были максимально не похожи на вампирскую сагу.
Байопик группы The Runaways, очень популярной в конце 1970-х. The Runaways стали первой женской группой, добившейся успеха в
Этот фильм (как и «Ранэвейс») снимался в то время, когда «Сумерки» еще выходили. «На дороге» — это экранизация одноимённого романа
Попытка Стюарт сыграть в большом студийном блокбастере едва не закончилась провалом. Дело в том, что в те годы одновременно шла работа над двумя киноверсиями сказки братьев Гримм. Одну делал Тарсем Сингх, она вышла весной 2012 года и провалилась. Фильм, в котором Белоснежку играла Стюарт, снимал Руперт Сандерс, а её партнером был Крис Хемсворт. У него оказалась более удачная прокатная судьба, хотя сборы ($396 млн) всё равно были низкими для блокбастера. Стюарт, кстати, мудро избежала съемок в продолжении этой картины, которое ожидаемо оказалось совсем неудачным.
Драма Оливье Ассаяса участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Сюжет картины рассказывал об актрисе (Жюльетт Бинош), которая прославилась в юности благодаря роли в пьесе известного драматурга и теперь путешествует к нему в особняк в обществе своей помощницы (Стюарт). Отзывы критиков на картину были восторженными. Правда, «Зильс-Мария» не получила призов в Канне. Но зато благодаря роли в этом фильме Стюарт стала первой американской актрисой, ставшей лауреатом французской кинопремии «Сезар» (как лучшая актриса второго плана).
Фильм Вуди Аллена тоже был показан на Каннском кинофестивале, хотя и вне конкурса. Речь в картине идет о взаимоотношениях двух молодых людей в Америке 1930-х, а заодно — о гангстерах, голливудском кино. Критике эта картина в целом понравилась, хотя в кинотеатрах она фурор не произвела (впрочем, как и многие фильмы Аллена). Вместе со Стюарт в фильме играют Джесси Айзенберг, Стив Карелл, Блейк Лайвли.
Попытка возродить популярную франшизу про группу девушек, которые сражаются со злом. Оригинальный формат был начат сериалом 1970-х, в 2000-е вышли полнометражные фильмы с Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью. Новые «Ангелы Чарли» должны были стать перезагрузкой франшизы с новыми актрисами, которые соответствовали бы эпохе равенства. Снимала фильм Элизабет Бэнкс, одна из ярких представителей «женского» современного кино. Результат, кажется, не порадовал никого: в прокате картина не выстрелила (сборы составили $71 млн), критики тоже были не в восторге. Так что продолжение этой серии если и будет, то нескоро и с другими актерами.