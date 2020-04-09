Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Детали»: Как работает дистанционная медицина Из-за коронавируса в мире бурно развивается телемедицина, не требующая личного присутствия врача
Фоторепортажи
20Назван победитель конкурса ZEISS Photography Award
28Полдень в пустых городах
10:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Она вам не Белла Свон. Как Кристен Стюарт избавляется от «Сумерек»

9 апреля 1990 года родилась Кристен Стюарт — американская актриса, которая не любит свою самую известную роль.

Источник: РИА "Новости"

Американскую актрису Кристен Стюарт до сих пор хорошо помнят по вампирской саге «Сумерки», в которой она сыграла роль влюбившейся в вампира девушки Беллы Свон. Серия из пяти фильмов была весьма успешна в прокате (сборы всей серии составили $3,34 млрд при вдесятеро меньшем бюджете), принесла Стюарт несколько забавных наград (например, она выиграла номинацию «Лучший поцелуй» на кинопремии MTV) и вообще прославила её на весь мир. Но вместе с тем актерская игра Стюарт в этой саге очень не понравилась критикам (и зрителям, в принципе, тоже): они называли актрису «деревянной», а её лицо за отсутствие эмоций — «пустым». Стюарт отработала этот проект полностью. Контракт есть контракт, а она к тому времени была очень опытной актрисой с весьма солидным послужным списком. А после пыталась напомнить всем, что она не Белла Свон, а вполне состоявшийся артист с собственным характером. Подобный путь проходили, например, и Дэниел Рэдклифф, до сих пор избавляющийся от имиджа Гарри Поттера, и партнер Стюарт по «Сумеркам» Роберт Паттинсон.

Но если к экспериментам Рэдклиффа и Паттинсона критики и аудитория относятся, в принципе, с пониманием, то Стюарт её игру в экранизации романов Стефани Майер припоминают постоянно, что бы она ни делала.

Кристен Стюарт родилась почти одновременно со звездой «поттерианы» Эммой Уотсон (9 апреля и 15 апреля 1990 года соответственно). Впрочем, и карьеру они начали почти одновременно. Стюарт снималась в кино с конца 1990-х, к началу работы в «Сумерках» в её фильмографии были фильмы «Комната страха» Дэвида Финчера, «Затура: Космическое приключение» Джона Фавро, «В диких условиях» Шона Пенна. «Сумерки», конечно, дали ей статус суперзвезды и принесли весьма солидные гонорары. Но оставаться на всю оставшуюся жизнь Беллой Свон актриса не решилась (эта роль принесла ей кучу номинаций на «Золотую малину») и принялась выбирать проекты, которые были максимально не похожи на вампирскую сагу.

«Ранэвэйс», 2010

Байопик группы The Runaways, очень популярной в конце 1970-х. The Runaways стали первой женской группой, добившейся успеха в хард-роке. Они распались достаточно быстро, всего через четыре года, но след в рок-музыке оставили заметный. В фильме сыграла также Дакота Фэннинг (солистка Шери Кэрри), а Стюарт досталась роль Джоан Джетт, гитаристки и одной из основательниц коллектива. Особого внимания этот проект не привлек: «Ранэвейс» показали на кинофестивале «Сандэнс», фильм заработал положительные отзывы критиков, но в прокате (правда, ограниченном) ничего особенного не показал. Сборы составили лишь $4,7 млн.

«На дороге», 2012

Этот фильм (как и «Ранэвейс») снимался в то время, когда «Сумерки» еще выходили. «На дороге» — это экранизация одноимённого романа писателя-битника Джека Керуака. Роли в фильме исполнили Сэм Райли, Хедлунд Гаррет, Кирстен Данст, Вигго Мортенсен. Премьера картины состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, но присутствие в кадре звезды «Сумерек» каннское жюри (да и кинокритиков) не впечатлило, как и весь фильм.

Новость
Кристен Стюарт снимет свой первый полнометражный фильм

«Белоснежка и охотник», 2012

Попытка Стюарт сыграть в большом студийном блокбастере едва не закончилась провалом. Дело в том, что в те годы одновременно шла работа над двумя киноверсиями сказки братьев Гримм. Одну делал Тарсем Сингх, она вышла весной 2012 года и провалилась. Фильм, в котором Белоснежку играла Стюарт, снимал Руперт Сандерс, а её партнером был Крис Хемсворт. У него оказалась более удачная прокатная судьба, хотя сборы ($396 млн) всё равно были низкими для блокбастера. Стюарт, кстати, мудро избежала съемок в продолжении этой картины, которое ожидаемо оказалось совсем неудачным.

«Зильс-Мария», 2014

Драма Оливье Ассаяса участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Сюжет картины рассказывал об актрисе (Жюльетт Бинош), которая прославилась в юности благодаря роли в пьесе известного драматурга и теперь путешествует к нему в особняк в обществе своей помощницы (Стюарт). Отзывы критиков на картину были восторженными. Правда, «Зильс-Мария» не получила призов в Канне. Но зато благодаря роли в этом фильме Стюарт стала первой американской актрисой, ставшей лауреатом французской кинопремии «Сезар» (как лучшая актриса второго плана).

«Светская жизнь», 2016

Фильм Вуди Аллена тоже был показан на Каннском кинофестивале, хотя и вне конкурса. Речь в картине идет о взаимоотношениях двух молодых людей в Америке 1930-х, а заодно — о гангстерах, голливудском кино. Критике эта картина в целом понравилась, хотя в кинотеатрах она фурор не произвела (впрочем, как и многие фильмы Аллена). Вместе со Стюарт в фильме играют Джесси Айзенберг, Стив Карелл, Блейк Лайвли.

«Ангелы Чарли», 2019

Попытка возродить популярную франшизу про группу девушек, которые сражаются со злом. Оригинальный формат был начат сериалом 1970-х, в 2000-е вышли полнометражные фильмы с Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью. Новые «Ангелы Чарли» должны были стать перезагрузкой франшизы с новыми актрисами, которые соответствовали бы эпохе равенства. Снимала фильм Элизабет Бэнкс, одна из ярких представителей «женского» современного кино. Результат, кажется, не порадовал никого: в прокате картина не выстрелила (сборы составили $71 млн), критики тоже были не в восторге. Так что продолжение этой серии если и будет, то нескоро и с другими актерами.

 «Платите за карантин!» Туристов заселили в отель, где нашли коронавирус
Есть ли польза от «полезной» еды? Честный ответ диетолога
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 10 000 человек
Ученые нашли подавляющий коронавирус за двое суток препарат
У бессимптомно переболевших коронавирусом нашли поражения легких
Курс доллара превысил 75 рублей на открытии торгов
Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
Врач пояснил, имеют ли перенесшие ветрянку иммунитет к COVID-19
Здоровье
Коронавирус мог заразить уже десятки миллионов человек Количество выявляемых случаев инфицирования составляет всего около 6% от их реального числа.
Hi-Tech
Посмотрите на новейшую боевую технику США (впечатляет) Он выдержал условия жаркой пустыни и экстремальные минусовые температуры
Авто
Как автокомпании борются с коронавирусом Способы очень разные: кто-то выделяет врачам машины, а кто-то шьет маски вместо роскошных интерьеров
Кино
Кристен Стюарт — 30: самые неожиданные роли иконы поколения Когда-то она была известна лишь как та бледная девочка из «Сумерек», а сегодня Кристен Стюарт — икона современного кино и главная актриса десятилетия. В честь юбилея вспоминаем самые интересные роли, составившие ее звездный путь
Новости партнеров
Кто и зачем скрывал коронавирус у Бабкиной
Ученые доказали рукотворную природу COVID-19 и назвали его создателя
Зачем ученые создали коронавирус COVID-19
Вы так и не успели там побывать ни разу
Популярные темы на «Детях»
Болезнь сшитая по нашим меркам. 337
После карантина 188
Сохнут руки из-за частого мытья 153
раковина над стиральной машиной 142
Леди
Находка недели: где купить стильные защитные маски 11 бюджетных и не очень моделей, которые можно заказать онлайн.
Новости партнеров
Вы так и не успели там побывать ни разу
Новый запрет: в России больше нельзя снять деньги через банкоматы
Яна Поплавская не верила в эпидемию, пока она не коснулась ее лично
Только внимательные увидели эту странность в "Джентльменах удачи"
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь