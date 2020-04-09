С наступлением пандемии коронавируса культурная жизнь планеты затормозилась — съемки кинолент и сериалов отложены, музыкальные фестивали и гастроли отменены, модельные показы возможны только в собственном гардеробе, а вся социальная жизнь переместилась в интернет. Кинозвезды, музыканты и другие артисты остались без неотложной работы и уединились с семьями или друзьями, однако не исчезли с радаров полностью, продолжая общаться со своими многочисленными поклонниками через соцсети.
«Лента.ру» рассказывает, что там происходит у звезд и почему это нравится далеко не всем.
Тема «знаменитости в карантине» в различных таблоидах сегодня настолько же популярна, как ранее фото актрис или певцов, вышедших вынести мусор на улицу в домашней одежде и без макияжа, — фанатам всегда хочется сблизиться с кумирами, посмотреть на их быт и найти
В 2002-м в американском глянцевом еженедельнике Us Weekly впервые появилась рубрика «Звезды — они такие же, как мы», заполненная снимками знаменитостей, поедающих фастфуд, заправляющих машины или танцующих в клубах. Рубрика радикально трансформировала работу папарацци — те, вместо того чтобы гнаться за кадрами с изменами звезд, начали поджидать их у строительных магазинов или мусорных баков.
Артисты, в свою очередь, быстро переняли правила игры, начав выходить за продуктами в одежде определенных брендов и с правильными аксессуарами, или просто поддерживали регулярным бытовым попаданием в кадр престиж и узнаваемость.
Сегодня же, пока папарацци сидят дома, звездам приходится собственноручно демонстрировать публике, что они «такие же», — при помощи социальных сетей и домашних видео.
Получается у знаменитостей, правда, не всегда. Люди, отрезанные от привычного мира, работы и социальных интеракций, стали куда критичнее изучать то, чем с ними делятся скучающие звезды.
И когда те, призывая поклонников самоизолироваться, записывают видеообращения с дружелюбными и искренними фразами вроде «мы все в одной лодке», демонстрируя при этом за спиной интерьеры многоэтажных особняков, то оказавшиеся запертыми в куда более тесных пространствах
Израильская звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот, скорее всего, не видела иронии в том, чтобы подбить кучу знаменитостей по строчке исполнить песню Джона Леннона Imagine. «Мы все в этом вместе, мы переживем это вместе. Давайте представим это вместе», — написала она под видео, в котором вместе с Уиллом Ферреллом, Эми Адамс, Сией, Педро Паскалем, Карой Делевинь, Кристен Уиг и другими исполняет песню легендарного музыканта.
Только вот комментаторы сразу же обратили внимание на то, в каких интерьерах звезды поют эту песню о «мире без собственности, жадности и голода».
Теперь недавнее (хотя, по ощущениям, произошедшее в прошлую эпоху) награждение фильма «Паразиты» главными «Оскарами» выглядит не как долгожданное признание Голливудом азиатского кинематографа, а как зловещее предзнаменование обострения классового напряжения — по крайней мере, именно с «Паразитами» у
И звезды — только верхушка этого айсберга. Их финансовое состояние несоизмеримо с бизнесменами из списков Forbes, но они получают куда больше хейта, поскольку им в силу профессии необходимо общаться с массовой аудиторией. Однако и
Изолировался в Гренадинах, чтобы избежать вируса. Надеюсь, все остаются в безопасности.
Лауреат «Грэмми» Джон Майер даже посвятил продюсеру и его яхте песню со строчками «Купил эту сучку в 2004-м / Чтобы не приходилось больше терпеть ваше дерьмо». Музыкант в шутку признался, что наиболее оскорбительным в посте для него показалось то, что Геффен якобы подразумевает, будто все знают, где вообще находятся эти Гренадины.
Наверное, главным объектом хейта не только
COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно — он уравнял нас во многом.
61-летняя Мадонна добавила, что «мы все находимся в одной лодке»: «И если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе». Сделала она это обнаженной, сидя в ванной с лепестками роз. В комментариях к посту артистки, размещенному в ее Twitter и
Попытки суперзвезд сравнить себя с их поклонниками в периоды кризиса еще сильнее обнажают огромную пропасть между представителями разных социальных слоев, одни из которых способны пережить эпидемию смертельного вируса и вытекающие из него финансовые последствия без особых потерь и с минимальными неудобствами, в то время как для других любой простой заметно бьет по карману.
Все же, несмотря на резко негативную реакцию многих поклонников, от того, что артисты призывают соблюдать режим изоляции, есть несомненная польза — учитывая, что люди привыкли подражать знаменитостям, непреднамеренно считая их поведение или привычки залогом их успеха. В конкретном случае подражание звездной изоляции поможет избежать массовых вспышек эпидемии.
Более того, многие знаменитости жертвуют уйму денег на борьбу с вирусом — та же Мадонна отдала на поиск вакцины миллион долларов в фонд Билла и Мелинды Гейтс после смерти от коронавируса ее друга, актера Марка Блума. Но несмотря на громкие слова, переживать пандемию знаменитости и их фанаты будут все же в разных лодках. У первых они больше напоминают Rising Sun, у вторых — проржавевший тримаран Кевина Костнера из «Водного мира».
Илья Кролевский