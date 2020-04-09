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03:48 (мск), источник: Известия

Ученые подтвердили способность коронавируса вызывать некроз мозга

Российские вирусологи предупредили, что патоген, вызывающий пневмонию COVID-19, способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга. Профессор Санкт-Петербургского​ политехнического университета Петра Великого,​ руководитель​ исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов рассказал «Известиям», что вирусы гриппа и герпеса способны приводить к отмиранию целых участков мозга. Похожая картина наблюдается и с новым коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 514 866 +85 429
Скончалось88 444 +6 370
Выздоровело329 492 +28 725
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:22 MSK, 09.04
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По его словам, в нескольких статьях было отмечено, что у некоторых пациентов не было нарушений работы легких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Вместе с уже отмечавшейся ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга.

В конце марта врачи из Детройта описали случай некротической энцефалопатии у сотрудницы одной из американских авиакомпаний. Женщина в возрасте около 50 лет была госпитализирована с лихорадкой и кашлем, но у нее также наблюдалось спутанное сознание. Позднее у нее подтвердился диагноз CОVID-19. Однако из-за нетипичных для коронавируса симптомов женщине было решено сделать КТ и МРТ.

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На полученных изображениях стали видны очаговые поражения в различных областях головного мозга, в частности, были повреждены височные доли, функции которых связаны с восприятием, анализом и синтезом речи, а также со способностью чувствовать вкусы и запахи. Врачи диагностировали у пациентки острую некротическую энцефалопатию — редкое заболевание, которое развивается на фоне вирусных инфекций, чаще всего гриппа.

Энцефалопатия (дистрофическое поражение тканей мозга) может развиваться на фоне того, что клетки иммунной системы зараженного коронавирусом человека начинают активно выбрасывать в кровь цитокины. К этому классу веществ относятся около сотни сложных белков, которые участвуют во многих иммунных и воспалительных процессах человеческого организма.

«В избытке эти вещества способны повреждать стенки сосудов и вызвать кровоизлияния в мозг, что и приводит к развитию тех или иных неврологических симптомов (в зависимости от пораженного отдела). Также не исключено, что вирус может проникать сквозь гематоэнцефалический барьер непосредственно в мозговую ткань», — рассказал «Известиям» сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов.

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