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05:08 (мск), источник: Известия

Ученые нашли подавляющий коронавирус за двое суток препарат

Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выяснили, что антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение коронавируса SARS-CoV-2 за 48 часов. Полученные выводы опубликованы в издании Antiviral Research.

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В лабораторных условиях исследователи проанализировали действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили лекарство спустя два часа после заражения. Выяснилось, что благодаря одной дозе препарата спустя сутки количество вирусной РНК снижается на 93%, а через двое суток — более чем на 99%.

«Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами», — говорится в работе.

При этом за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.

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Ученые надеются, что их работа поможет начать исследования для применения лекарства в случаях заражения коронавирусом.

По их мнению, ивермектин может помочь снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2, предотвратить развитие осложнений при заболевании и ограничить передачу инфекции от человека к человеку.

Ранее в среду сообщалось, что в США приступили к первым в стране испытаниям японского препарата авиган, который может применяться для лечения коронавируса.

По последним данным, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1,5 млн человек. Всего от коронавируса нового типа скончались 87 978 человек, вылечились 319 286 пациентов. Лидером среди стран по заболеваемости с большим отрывом является США — более 425 тыс., в Испании и Италии соответственно 146 824 и 139 422 инфицированных. Китай сейчас на шестом месте в мире.

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