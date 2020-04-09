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07:01 (мск), источник: РИА Новости

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с «Пятым каналом», имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 484 811 +54 670
Скончалось88 538 +6 419
Выздоровело329 876 +28 746
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 09.04
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По словам Поповича, представления о том, что люди, перенесшие указанные заболевания, имеют меньше шансов заразиться коронавирусом, не имеют под собой почвы.

Также врач указал, что влияние противотуберкулезной вакцины БЦЖ на COVID-19 также не доказано.

«На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеются только разрозненные данные, и лабораторные, и эпидемические. То есть требуется время, чтобы подтвердить», — пояснил иммунолог.

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Ранее эпидемиологи из Техасского университета (США) обнаружили, что в странах, где проводилась программа вакцинации от туберкулеза, случаев заражения коронавирусом в десять раз меньше по сравнению с теми, где такой программы не было.

Другие американские эпидемиологи провели аналогичное исследование и также обнаружили связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли вакцину БЦЖ, предназначенную для борьбы с туберкулезом. Удалось установить, что использование этой прививки снизило уровень заражения, так что, по мнению исследователей, она может стать одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
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