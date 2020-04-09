07:01 (мск), источник: РИА Новости
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
По словам Поповича, представления о том, что люди, перенесшие указанные заболевания, имеют меньше шансов заразиться коронавирусом, не имеют под собой почвы.
«На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеются только разрозненные данные, и лабораторные, и эпидемические. То есть требуется время, чтобы подтвердить», — пояснил иммунолог.
Ранее эпидемиологи из Техасского университета (США) обнаружили, что в странах, где проводилась программа вакцинации от туберкулеза, случаев заражения коронавирусом в десять раз меньше по сравнению с теми, где такой программы не было.
Другие американские эпидемиологи провели аналогичное исследование и также обнаружили связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли вакцину БЦЖ, предназначенную для борьбы с туберкулезом. Удалось установить, что использование этой прививки снизило уровень заражения, так что, по мнению исследователей, она может стать одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.