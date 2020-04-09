09:21 (мск), источник: РИА Новости
Роскачество рассказало о правилах и сроках хранения круп и муки
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роскачество рассказало о правилах хранения круп и муки в домашних условиях, говорится в сообщении организации.
«Главная причина порчи круп и муки — воздействие на них кислорода. При встрече с ним содержащиеся в крупе жиры окисляются, отсюда появляется прогорклый вкус. Соответственно, чем больше жиров в зерне — тем быстрее оно будет портиться», — говорится в сообщении.
Цельные крупы менее уязвимы, чем размолотые, а самые нестойкие в хранении — пшено, геркулес и овсяные хлопья. Например, шлифованный горох хранится примерно 24 месяца, а овсяные хлопья и толокно — только четыре. Срок хранения манной, кукурузной, овсяной муки — 10 месяцев, пшеничной — 14 месяцев, риса, перловки и
Роскачество рекомендует не хранить крупы на свету, использовать для них герметичные закрытые емкости, которые лучше держать на нижних полках, периодически проверять и избегать соседства с сухофруктами: последние могут быть заражены сухофруктовой огневкой или другими
Если крупы много, ее стоит в течение 2−5 минут прогреть в духовке при температуре 80 градусов Цельсия, чтобы уничтожить личинки вредителей. Зерно лучше хранить при одинаковой температуре, кроме того, крупа из пропаренного зерна плесневеет быстрее, чем из непропаренного, отмечают эксперты.
Мука бывает влажная (более 15%), средней сухости и сухая (14−14,5%): чем выше влажность, тем благоприятнее условия для различных микроорганизмов. Муку лучше хранить в сухом прохладном месте: оптимальная температура для влажной муки — примерно 10 градусов Цельсия. Ухудшает качество муки и свободный доступ воздуха, а при хранении более 6 месяцев могут измениться и ее хлебопекарные свойства. Мука сухая и средней сухости может сохранять качество и свойства в течение 6—8 месяцев.