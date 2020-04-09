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10:18 (мск), источник: RNS

В России провели более 1 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 1 млн лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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10:50 (мск)Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 000 человек
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 484 811 +54 670
Скончалось88 538 +6 419
Выздоровело329 876 +28 746
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 09.04
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«По состоянию на 08.04.2020 проведено более 1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 8 апреля под медицинским наблюдением в России остаются 171 143 человека.
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В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 апреля, в России зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом. За весь период в России выздоровели 580 заболевших, зафиксировано 63 смерти, связанные с коронавирусом.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 22:00 MSK, 08.04
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