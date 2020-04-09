В России провели более 1 млн тестов на коронавирус

«По состоянию на
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 апреля, в России зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом. За весь период в России выздоровели 580 заболевших, зафиксировано 63 смерти, связанные с коронавирусом.