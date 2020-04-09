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10:50 (мск), источник: Ведомости

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 000 человек

Суточный прирост снова стал рекордным — 1459 больных COVID-19.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 484 811 +54 670
Скончалось88 538 +6 419
Выздоровело329 876 +28 746
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 09.04
Источник: Агентство «Москва»

Уже более 10 000 человек заразились коронавирусом в России. За последние сутки выявлено 1 459 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Это рекордный для России суточный прирост подтвержденных случаев заражения, предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, когда оперштаб отчитался о 1175 заразившихся. Всего заболевших — 10 131 человек.

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Источник:©Аргументы и факты
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