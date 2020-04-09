10:50 (мск), источник: Ведомости
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 000 человек
Суточный прирост снова стал рекордным — 1459 больных COVID-19.
Уже более 10 000 человек заразились коронавирусом в России. За последние сутки выявлено 1 459 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Это рекордный для России суточный прирост подтвержденных случаев заражения, предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, когда оперштаб отчитался о 1175 заразившихся. Всего заболевших — 10 131 человек.