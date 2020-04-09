Минздрав запустил чат-боты в ICQ New и WhatsApp для информирования о коронавирусе

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минздрав запустил
«Чат-боты Минздрава России позволят гражданам получать ответы на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе в режиме 24/7. Они предоставляют информацию по таким темам, как методы диагностики и профилактики коронавируса, актуальные данные о распространении пандемии, рекомендации по пребыванию дома, советы туристам и самые часто встречающиеся мифы о COVID-19», — говорится в сообщении.
Медицинские работники благодаря сервису также могут получить оперативный доступ к методическим рекомендациям по лечению пациентов.
«Чат-бот станет еще одной возможностью для каждого получить удобным и простым способом достоверную информацию о коронавирусе», — отметил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, слова которого приводит
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