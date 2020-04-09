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12:30 (мск), источник: ТАСС

Минздрав запустил чат-боты в ICQ New и WhatsApp для информирования о коронавирусе

Россияне смогут получать ответы на наиболее распространенные вопросы о вирусе в режиме 24/7.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:03 MSK, 09.04
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минздрав запустил чат-боты в мессенджерах ICQ New и WhatsApp, с помощью которых можно получить ответы на вопросы о новой коронавирусной инфекции, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

«Чат-боты Минздрава России позволят гражданам получать ответы на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе в режиме 24/7. Они предоставляют информацию по таким темам, как методы диагностики и профилактики коронавируса, актуальные данные о распространении пандемии, рекомендации по пребыванию дома, советы туристам и самые часто встречающиеся мифы о COVID-19», — говорится в сообщении.

Медицинские работники благодаря сервису также могут получить оперативный доступ к методическим рекомендациям по лечению пациентов.

Кроме того, бот позволяет по единому номеру горячей линии связаться с экспертом для получения консультации в экстренных случаях.

«Чат-бот станет еще одной возможностью для каждого получить удобным и простым способом достоверную информацию о коронавирусе», — отметил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, слова которого приводит пресс-служба.

Чтобы воспользоваться чат-ботом в ICQ New необходимо ввести в поиске @minzdravbot. Для подключения к боту в WhatsApp нужно сохранить номер +7 495 624−01−68 в контактах телефона, а затем отправить любое текстовое сообщение на этот номер в мессенджере. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Минздрава.

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Источник:©Аргументы и факты
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